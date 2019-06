EF mobility

Obavy ze skrytých závad a následných nečekaných servisních nákladů jsou při koupi ojetiny určitě na místě, ne však u Emil Frey Select. Tato švýcarská společnost běžně nabízí na vozy ze své nabídky zdarma roční záruku, tu však nyní dočasně rozšiřuje na období dvou let, čímž nabízí zákazníkům jistotu a klid srovnatelný s koupí zcela nového vozu.

Největší poptávka je po ročních vozech

Od počátku působení na našem trhu platí program certifikovaných ojetých vozů Emil Frey Select v oblasti nákupu a prodeje ojetých vozů za inovativního partnera, který ostatní převyšuje nejen svým férovým a transparentním přístupem k zákazníkům, ale také širokou nabídkou vozů, kterou doplňují nadstandardní služby. Jedním z názorných případů, jak lze i v segmentu ojetých vozů získat důvěru zákazníka, je dvouletá záruka, kterou nyní Emil Frey Select nabízí. A jak už jsme si u této společnosti zvykli, samozřejmě bez jakýchkoliv příplatků, skrytých podmínek či poznámek schovaných pod čarou.

Prodejna v Kolbenově ulici nabízí prostředí luxusního showroomu

Záruka Emil Frey Select kryje 15 konstrukčních skupin auta a takřka kopíruje záruku na nové vozy. Lze ji dokonce uplatnit v jakémkoliv autorizovaném servisu dané značky v celé Evropě a její součástí je rovněž asistenční služba. Zkrátka, takovou záruku na ojeté auto vám v Česku jen tak někdo nedá. Jedná se však o akční nabídku, která potrvá do 28. června 2019, takže by byla škoda tuto příležitost propásnout. Dvouletou záruku na vybrané vozy lze uplatnit ve všech čtyřech prodejních místech programu Emil Frey Select v Praze (Kolbenova, Pražská, Skorkovská a Pekařská).

V prodejním areálu v Pražské ul. jsou k dispozici stovky aut k okamžitému testování

„Jak jinak lépe ukázat českým zájemcům o kvalitní ojetý vůz, že jsou u nás na správné adrese, než tím, že jim poskytneme komplexní dvouletou záruku. Je to bonus, který budou jinde jen těžko hledat a díky kterému mohou být v naprostém klidu. Při koupi ojetého vozu u Emil Frey Select se tak mohou soustředit jen na to důležité – tedy, které auto z naší široké nabídky se jim líbí nejvíce,“ vysvětluje Zdeněk Fořt, ředitel firmy EF Mobility patřící do skupiny Emil Frey v ČR.

Velkou část nabídky tvoří vozy Peugeot a Citroën

Zmíněná nabídka vozů je skutečně široká. Velkou měrou jsou zastoupeny zejména modely značek Peugeot a Citroën, ale samozřejmě zahrnuje i vozy dalších značek. Když k tomu připočteme reprezentativní prostředí showroomu v Praze na Kolbenově ulici, které je srovnatelné s místem prodeje nových aut, měl by už každý zájemce, který aktuálně hledá kvalitní, dobře vybavený a hlavně prověřený automobil s jasnou historií, vědět, kam se má vypravit…