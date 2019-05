Cebia

Podle všeho za to může především dlouhodobá osvěta a také nová legislativa platná od října loňského roku, díky které lze za manipulaci s počítadlem ujetých kilometrů uložit pokutu ve výši až půl milionu korun, a navíc stočené auto neprojde na STK. Kupující začali častěji prověřovat historii kupovaného vozu včetně najetých kilometrů a řada autobazarů zavedla prověřování historie vykupovaného vozu jako standard.

„Častější prověřování historie ojetých vozů pozorujeme už delší dobu, může za to určitá osvěta, kterou se snažíme informovat veřejnost o rizicích při nákupu ojetého vozidla. Nová legislativa byla jen dalším impulsem k tomu, aby si jak kupující, tak prodávající zjistili maximum dostupných informací o vozidle a vyhnuli se tak případným potížím v budoucnu, ať už spojeným s provozem či prodejem vozu,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá motoristům už 28 let bojovat proti nekalým praktikám na trhu prodávaných ojetin. Počet dotazů do systému Autotracer, který obsahuje přes miliardu dat o ojetých autech a je tak největší databází svého druhu ve střední Evropě, stoupl letos o meziročně o 76 % z 437 188 na 768 494.

Nejen stočený tachometr hraje důležitou roli pro výši kupní ceny

Jen o najetých kilometrech je v databázi zhruba 150 milionů záznamů. Kromě toho lze díky Autotraceru zjistit, zda vozidlo nebylo v minulosti havarované, případně k jak velké finanční škodě došlo. Dále se lze dozvědět, jak bylo vozidlo servisované, zda odpovídá inzerovaný rok výroby a výbava vozidla, zda není evidované jako odcizené, zda není zatížené leasingem či spotřebitelským úvěrem či například jaká je jeho aktuální tržní cena – tedy zda není předražené. K dispozici může být také předchozí inzerce, fotografie z minulosti či cena, za kterou bylo vozidlo dříve nabízeno.

„I když se podíl aut se stočeným tachometrem snížil, což je pozitivní zpráva, je důležité, aby si i nadále kupující prověřovali historii ojetých vozidel, neboť riziko, že koupí stočené auto, je stále značné. Navíc je potřeba mít o vozidle i další informace, jako zda nebylo havarované či nelegálně sestavené z více vozů po havárii, nebo například zda není omlazené. To vše, nejen stočený tachometr, hraje důležitou roli pro výši kupní ceny a případných nečekaných oprav a investic, a především pro bezpečnost posádky,“ uvádí dále Pajer s tím, že prověřování ojetých aut před jejich koupí se i v České republice stává po vzoru západních zemí standardem.

