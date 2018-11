Vodafone Czech Republic a.s.

Vodafone má pro vás řešení: seznamte se se službou Social, Chat, Music a Video Pass a užívejte si své oblíbené aplikace, ať jste, kde jste, bez počítání. Žijeme v digitální době. Bez telefonu už neuděláme ani krok. Už není jen nástrojem ke komunikaci, ale stal se i nepostradatelným zdrojem zábavy. Jenže zábava v mobilu je pro mnoho z nás spojená s velkým množstvím spotřebovaných dat. A s tím spojených výdajů. Zákazníci Vodafonu začali ve svých mobilních telefonech využívat takové množství dat, že by to vydalo na víc než milion hodin filmů, přitom ale ze svých měsíčních datových objemů vůbec nečerpali. Jak je to možné? Využívají novou revoluční službu Vodafone Pass.

Bez dat a Wi-Fi připojení

Služba Vodafone Pass funguje chytře a přitom jednoduše. Ve svém mobilu si podle toho, co vás baví, aktivujete Social, Chat, Music nebo Video Pass a od té chvíle si dopřáváte své oblíbené aplikace bez čerpání dat. V praxi to znamená, že si užíváte aplikace, obsažené ve vybraném Passu, a ty vám pak neukrajují data z vašeho měsíčního objemu. Člověk tak může využít v telefonu i stovky gigabajtů dat, aniž by v měsíčním vyúčtování platil něco navíc.

S Vodafone Passem se může nerušeně bavit na sociálních sítích, poslouchat hudbu, chatovat, nebo sledovat cokoli od videí přes filmy až po živá fotbalová utkání. To vše bez nepříjemného počítání dat a zdlouhavého hledání Wi-Fi připojení.

Vodafone Pass

FOTO: Vodafone Czech Republic a.s.

Různé Passy pro různé uživatele

Nedáte bez sociálních sítí ani ránu? Využijte Social Pass a buďte na Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo Twitteru kdykoli a kdekoli chcete – třeba během pauzy v práci, nebo v tramvaji. Video Pass je skvělý společník na cesty. Zahrnuje YouTube, Netflix, Sledování TV a dalších 15 aplikací, takže kilometry vám budou ubíhat snadno. Oblíbí si jej i vaše děti, které své oblíbené pohádky a animáky budou mít pořád s sebou. Music Pass s aplikacemi Apple Music a Spotify oceníte např. při joggingu, na běžkách nebo při dlouhých procházkách přírodou. A Chat Pass s aplikací WhatsApp a Facebook Messenger se vám bude hodit v každé situaci, kdy máte chuť povídat si s přáteli.

A cena Passů? Je stejně sympatická jako jejich obsah. Za balíček zaplatíte od 99 do 199 Kč měsíčně, ale službu můžete pořídit i výhodněji. Stačí balíčky zkombinovat do tzv. Vodafone MultiPassu, který obsahuje kombinaci třech Passů. Vybraný Pass si můžete aktivovat ke každému tarifu od Vodafonu s měsíčním datovým tarifem. Nebo k předplacené kartě s aktivním Balíčkem ke kartě, který se pravidelně obnovuje a rovněž obsahuje data.