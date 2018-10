Operativní leasingy se dramaticky mění: auto můžete bez pokuty kdykoli vrátit

O době nájmu auta se už nemusíte rozhodovat při jeho pořízení, jak to bylo doteď. Nově si to určíte až kdykoli během jeho používání. V ceně máte automaticky i servis a nové pneumatiky. Nabízí to Driveto Klub, operativní leasing pro 21. století.