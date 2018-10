Komerční banka

Na další rozvoj svého podnikání získala autorka projektu Martina Štefanková od Komerční banky finanční grant ve výši 300 tisíc Kč. Program Nastartujte se podporuje začínající mladé podnikatele již od roku 2013.

Druhé místo a finanční podporu 100 tisíc Kč získal projekt Snowfeet s konceptem „brusle na sníh“. Bronzovou příčku s finanční odměnou 50 tisíc Kč obsadil projekt Salmondo – Žít svůj život, který umožňuje, aby se kvalitní kariérové poradenství dostalo ke všem studentům. Cenu veřejnosti a finanční grant 50 tisíc Kč obdržel projekt „nej Asistentka“, který poskytuje služby profesionální osobní asistentky pro manažery a podnikatele.

Níže vám přinášíme zajímavé názory letošních vítězů programu Nastartujte se. Celé rozhovory je možné si přečíst na http://www.nastartujtese.cz/rozhovory-s-vitezi/.

Cena odborné poroty, 1. místo: Martina Štefanková, Mamavis

Můžete nám ve stručnosti popsat váš podnikatelský příběh?

U začátku mého podnikatelského příběhu stála moje malá dcera Natálka. Díky Natálce jsem přišla na nápad, jak zdokonalit tradiční Priessnitzovy zábaly. Dětská lékařka, mi při nachlazení Natálky, doporučila použít zábal na hrudník, podle Vincenta Priessnitze. Tento zábal tvoří mokrá plena, igelit a ručník. Zábal ale nedržel na svém místě, Natálce stále padal. V jednu chvíli mě napadlo, že by se tyto tři vrstvy daly spojit do jedné. Načrtla jsem si možný tvar zábalu na papír a začala jsem hledat švadlenu, která by jej ušila dle mých představ, i s připevněním zábalu pomocí suchého zipu. A podařilo se.

Co pro vás znamená vítězství v grantovém programu Nastartujte se?

Úspěch v grantovém programu Nastartujte se, je pro mne a mé kolegy v prvé řadě velkým povzbuzením, že jsme se vydali správnou cestou. Často si při práci připomeneme známý citát Louise Armstronga: „Život je jak jazzová trubka. Když se do ní nefouká, nic z ní nevyjde.“ Snad se ukázalo, že foukáme pořádně.

Velký význam pro mne má také příležitost prezentovat se se svými výrobky se značkou Mamavis na úrovni, kterou mi Komerční banka nabízí, ať už se jedná o marketingovou komunikaci na svém webu či účast na akci se slavnostním předáváním cen. Děkuji.

Jaké máte další podnikatelské plány?

Se zábaly dle Vincenta Priessnitze jsem se vydala cestou od nápadu k jeho zhmotnění do podoby užitečných výrobků, které jsou nyní zdravotní pomůckou, k jejich certifikaci jako zdravotního prostředku, k tržnímu uplatnění v tuzemsku a zahraničí. Přitom počítám s tím, že v některých zemích znají spíše Priessnitzova následníka Kneippa.

Cena odborné poroty, 2. místo: Michael Podešva, Zbyněk Šuba - Snowfeet

Můžete stručně popsat váš projekt?

Dva kamarádi nadšeni ideou krátkých lyží ukončili studium na vysoké škole a rozhodli se rozšířit tento sport po celém světě. Snowfeet jsou krátké lyže, jen o málo delší než boty. Jízda na nich je kombinací lyžování a bruslení. Podobné výrobky existují v různých variantách už stovky let, my z nich však chceme udělat plnohodnotný zimní sport.

Jak využijete ve svém podnikání získanou finanční i nefinanční podporu z projektu Nastartujte se?

Odletíme na dovolenou do Karibiku. Dělám si legraci. Veškeré finance samozřejmě investujeme do podniku, pro nyní nejaktuálnější potřeby – výroba, naskladnění nových párů na zimu a marketing, který je důležitou složkou prodeje našich výrobků.

Z nefinanční podpory si vážíme veškeré pomoci, která nám ve výsledku ušetří několikadenní práci, a to jak s právními záležitostmi, propagací, účetnictvím apod. Na všechny partnerské firmy projektu se těšíme a předem děkujeme za pomoc.

Cena odborné poroty, 3. místo: Tibor Kučera, Salmondo

Co pro vás znamená úspěch v grantovém programu Nastartujte se?

Předně nám to ukazuje, že naše podnikání v oblasti kariérového poradenství oceňují i další lidé, navíc velmi zkušení odborníci z různých oblastí, což nám dává velkou motivaci pro další rozvoj služby. Zároveň je to příležitost, díky které se o Salmondu dozví velké množství lidí, které by pro nás bylo náročné oslovit a dát jim o tom, co děláme, vědět. Jelikož jsme stále na začátku, doufáme, že nám mediální prostor, spojený s úspěchem, v programu pomůže také k navázání nové spolupráce nebo získání zajímavého partnera z řad investorů.

Dal byste mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat, nějaké doporučení?

Klíčové pro úspěch v podnikání je pro mě mít vytrvalost, nenechat se odradit prvotními překážkami nebo neúspěchem. To nejsou žádné objevné myšlenky. Zároveň bych ale také všem doporučil zvážit, jestli je pro ně podnikání to pravé a jestli s ním spojená úskalí jsou v souladu s jejich osobností a očekáváními, se kterými do něj vstupují – ať už jde o míru averze k riziku, zvládání stresových situací nebo například samoty.

Cena veřejnosti: Charlie Greenberg, nej Asistentka

Můžete nám ve stručnosti popsat váš podnikatelský příběh?

Když jsem se poznal se svou ženou Markétou, oba jsme už podnikali. Já jsem se věnoval marketingu, copywritingu, fotografování a tvorbě videa. Manželka vedla v té době obchodní tým v Mary Kay. Jednou při cestě z Prahy přišla s otázkou: “Proč, když si koupíš nové auto, nikdo nezavolá třeba za tři týdny s otázkou, jak se ti jezdí, jestli všechno funguje a umíš použít všechny funkce?“ Hned nás napadlo, že bychom firmám mohli takový obchodní potenciál pomoci řešit službou zákaznického servisu, tedy telefonického kontaktování jejich zákazníků a následné administrativní zpracování těchto kroků. Když jsme však do firem přišli s nápadem, narazili jsme na problém. Firmy měly v administrativě takové nesrovnalosti a nepořádek, že další dotazy a požadavky zákazníků by je zahltily až příliš. Proto vznikla nej Asistentka, projekt, který umožňuje manažerům dělat to, co dělat mají, tedy řídit a administrativu nechat na organizovaných a pracovitých asistentkách a asistentech.

Jak využijete ve svém podnikání získanou finanční i nefinanční podporu z projektu Nastartujte se?

Zaměstnáváme různé lidi, kteří mají své příběhy. Například jeden z našich nejlepších pracovníků je v invalidním důchodu, a přitom ho klienti za jeho práci milují. Jedna z věcí, kterou uděláme, je, že utužíme týmového ducha s našimi kolegy prostřednictvím společné události. Věříme, že lidé jsou ten největší poklad naší firmy, proto jim chceme poděkovat za práci, kterou každý den dělají. Rozhodně podpoříme marketing a dáme o sobě více vědět světu okolo nás.

Nastartujte se je program Komerční banky a Asociace malých a středních podniků

a živnostníků ČR podporující začínající podnikatele. Na webové stránce www.nastartujtese.cz najdou zájemci o podnikání řadu návodů a rad pro podnikání, inspirativních příběhů a videí, start-up market, ve kterém své výrobky nabízejí účastnící projektu. Registrací na portálu získají možnost využít zvýhodněné nabídky partnerů programu.

Partnery grantového programu Komerční banky Nastartujte se jsou: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys; on-line fakturace Fakturoid; iPodnikatel.cz - portál pro začínající podnikatele; PERFORMIA – www.performia.cz; Stable.cz - domény, webhosting, servery; Technologické centrum Hradec Králové, magazín o obchodu a exportu TRADE NEWS a Webmium digitální agentura.