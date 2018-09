CreativeDock

Stačí vám letenka a dobré pojištění pro strýčka příhodu. Nocleh i stravu vám zajistí ten, komu budete během své dovolené pomáhat. Říká se tomu volunturismus a mezi mladou generací je stále víc a víc oblíbený. Pár hodin denně pomáháte domorodcům, a pak tradá poznávat místní zajímavosti, život a památky.

Tipů na takovou dovolenou je plný internet a správně vyladěné pojištění si můžete sestavit sami, stačí se přidat k Filipovi a Sofii. Komunita, která kolem nich zrovna vzniká, vymýšlí bankovní i pojišťovací služby šité na míru skutečným lidem a jejich potřebám. Buďte u toho. Podělte se s ostatními, co na cestovním pojištění zajímá nejvíc vás. Cena, krytí výloh, země, kde pojištění platí, nebo na jaké aktivity se pojistka vztahuje?

Ráno pokojská, odpoledne objevitelka

Je jenom na vás, jestli budete o dovolené sbírat ovoce na Zélandu, uklízet hostel v Dominikánské republice, zachraňovat želvy na Borneu nebo stavět školu v Etiopii. Dobrovolnických programů najdete po světě a na internetu nespočet, navíc vás všude přivítají s otevřenou náručí a postarají se o vaše pohodlí a žaludky. Klasické win-win, vy to máte za hubičku a ještě pomáháte s místní ekonomikou.

Na pořádný voluntaristický zážitek sice nepotřebujete zrovna naditou prkenici, není ale od věci trochu při tom na peníze myslet. Hlavně na vhodné cestovní pojištění, které vám pomůže, když se při práci něco zvojtí. Nechceme malovat čerta na zeď, ale co když jako z udělání spadnete z jabloně v Austrálii, majznete se sekyrkou v kanadských lesích nebo utopíte mobil při stavbě přehrady ve Švédsku. Tu a tam se každému přihodí něco, s čím musí do nemocnice nebo aspoň k doktorovi. Ošetření nebo hospitalizace, to je v pojistkách základ.

Většina cestovatelů řeší pojistku na poslední chvíli a často ani neví, co podepisují. Honem něco koupí a doufají, že je cestou nepotká žádná šlamastika. A když ano, tak se diví. Kdyby si sestavili pojištění podle svých potřeb, věděli by moc dobře, co mají a co ne.

Dobrovolníci pomáhají i s bankovními službami

Prostě i cestovní pojištění se dá řešit moderně, kreativně a online. Filip a Sofie se svou komunitou na Facebooku právě chystají překopat nabídku českých bankovních a pojišťovacích služeb. Jestli chcete ovlivnit, jaké bude zrovna vaše cestovní pojištění, je nejvyšší čas se připojit