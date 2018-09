Filip a Sofie

Odrazovala vás od společných nákupů s kámoškami obava, že pak budete složitě řešit vzájemné vyrovnání? Nebo se vám dokonce stalo, že jste objednala za ostatní a pak je musela upomínat o peníze? Nic příjemného. Filip a Sofie vám nabídnou služby, díky kterým tyhle a podobné stresy odpadnou. Přidejte se do facebookové komunity a řekněte si, jaké finanční služby vám dávají smysl. A jaké musí být, abyste je chtěli opravdu používat.

Vyřešit finanční trable

Filip a Sofie chtějí řešit všechny zbytečné finanční trable každodenního života. Proto kolem sebe staví komunitu obyčejných lidí, kteří ví nejlépe, co opravdu potřebují. Služba vzniká v pražském Creative Docku, kde už postavili třeba Zonky. Půjčky od lidí, nad kterými se nejdřív bankéři usmívali, ale když během dvou let dosáhly obratu 2 miliard ročně, smích je přešel. Stejné ambice má Filip a Sofie. Produkty budou stát třeba i na tom, co potřebujete vy a vaše kamarádky. Ne na tom, co si o životě myslí nějaký produktový manažer z banky, kde většina procesů zůstává stejná už nejmíň sto let. Stačí se zapojit.

Nakupujte s kamarádkami výhodně online a ušetřete společně na poštovném

FOTO: Filip a Sofie

Co od banky potřebujete vy?

Přidejte se do komunity a sestavte si nové finanční produkty podle svých potřeb. Taková jednoduchá mobilní aplikace na posílání peněz může vyřešit nejenom problémy s rozpočítáváním společné útraty, ale usnadnit jakékoli platby, ke kterým dneska potřebujete čísla bankovních účtů. Napadá vás, na co ještě by šly platby z mobilu mezi lidmi použít? Pomozte Filipovi a Sofii rozbít zkostnatělý bankovní systém v ČR a hledejte řešení společně s nimi.