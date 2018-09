Jedinečná podpora

Podpora PRAŽSKÉHO VOUCHERU, tedy celkem 480 000 000 korun, směřuje zejména do oblastí, které řada začínajících podnikatelů podceňuje a opomíjí je. Neuvědomují si, že rozhodujícími faktory rozvoje a úspěchu podniku jsou inovační aktivity, propagace v moderním střihu, rozvoj zkušeností, získání zahraničního know-how a investorů či účast na zahraničních veletrzích. Podpora do uvedených oblastí je velkorysá, a to ve výši až 85 % předloženého rozpočtu projektu.

Někdo si může myslet, že oblasti podpory byly vybrány náhodně, ale opak je pravdou. Celá vize je promyšlená a postavená na pěti základech. Voucher na inovační projekty umožní vytvořit produkt ve spolupráci s výzkumnou organizací. Kreativní služby zajistí jeho tvář. Voucher na koučing a mentoring umožní rozvinout zkušenosti týmu firmy. Aby se produkt dostal na zahraniční trhy, je potřeba získat zahraniční investory a dále produkt inovovat. Nakonec je vhodné ho ukázat na na populárním světovém veletrhu. Pražský voucher tedy v sobě skrývá příběh – příběh se šťastným koncem.

