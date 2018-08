Užít si dokonalý obraz díky 100% objemu barev a k tomu vyprat prádlo za poloviční čas bez kompromisů ještě nikdy nebylo jednodušší. Pokud si během letošního léta zakoupíte televizor z modelové řady Samsung QLED, dostanete k nákupu vybraný model pračky Samsung QuickDrive zdarma jako bonus. Nabídka platí pro QLED TV Q7 65 palců a vyšší modelové řady 2018 u vybraných prodejců do 26. srpna 2018.

Stylová TV, skvělý obraz



Samsung QLED televizory patří mezi to nejlepší, co se dá dnes na trhu s televizory koupit. Dokonalé zobrazení barev, výjimečný design nebo One Connect Box, ke kterému z TV vede jen jeden kabel. A režim Ambient na sebe jako chameleon převezme vzor stěny za televizorem, který tak doslova zmizí. Jeden z hlavních benefitů? Na čisté stěně vás už nebude rušit velká černá obrazovka.

Rychlé praní bez kompromisu

Nová pračka Samsung QuickDrive zkracuje čas praní až o 50 % a šetří až 20 % energie, přitom však nijak nesnižuje kvalitu praní. Plnou náplň bavlněného prádla tak lze vyprat již za 60 minut bez toho, aniž by se zvýšila spotřeba energie či vody.



Více informací o této letní nabídce se dozvíte na www.samsung.com/cz/qplusq/