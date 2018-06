Letní výtvarný salon 2018 navazuje na úspěšný projekt z roku předchozího. Tehdy bylo hlavním cílem představit obecenstvu Galerie KODL další kapitolu české výtvarné scény. Ambicí bylo ukázat pestrost naší mladé výtvarné scény s ohledem na mimořádnou kvalitu. Současný navazující ročník je tady jaksi „zatížen“ závazkem v tomto pokračovat a představit milovníkům umění další skvělá díla od autorů mladé a střední generace.

Attila Szücs - Housing block

FOTO: Galerie KODL

V letošním ročníku se pořadatelé a kurátor rozhodli přistoupit u nás stále ještě k nebývalému kroku. K šestici českých umělců přizvali Attilu Szűcse, předního maďarského autora, který je zastoupen v mnoha předních soukromých sbírkách jak v Evropě, tak v USA. Tento imaginativní malíř zaujme především silnou koncentrací a poetikou.

Generačně je Szűcs blízko další výrazné postavě letošního výběru a tou je Jiří Petrbok, který se představuje stěžejními pracemi z let 1998-2015. Představitele zobrazivé malby reprezentuje v poslední době velmi vyhledávaný autor Miro Polách. Abstrahované formy zastupuje pozoruhodná dvojící Robert Šalanda a Vladimír Véla.

Za nejmladší generaci však již etablovaných umělců zde vystavují Jakub Tomáš a Denisa Krausová. Vynikající tvůrci působící v Jihlavě čím dál více pronikají do povědomí sběratelů, galeristů a milovníků umění obecně.

Jakub Tomáš – Paravan

FOTO: Galerie KODL

Letní výtvarný salon 2018 v letošním roce razantněji než v loni představí výtvarnou scénu v širší pestrosti a s částečným zahraničním kontextem. Pořadatelé věří, že takto vytvoří příjemnou a obecenstvem tradičně očekávanou přehlídku v instituci s mnohaletými zkušenostmi a tradicí, která zavazuje.

Miroslav Polách - Tělo o snu snící

FOTO: Galerie KODL

„Současné umění je disciplína, ve které dochází ke svobodné a nenásilné konfrontaci stylů, technik a vlastně i způsobů myšlení. Jsem rád, že letošní Letní Výtvarný Salon vystihuje tuto rozmanitost. Seskupuje totiž vytříbená díla autorů tíhnoucí od hyperrealismu až po abstrakci. Těší mě i to, že se záběr Salonu rozšířil do zahraničí, díky čemuž si divák může zasadit současnou tvorbu do více mezinárodního kontextu,“ uvádí Matyáš Kodl, který Salon připravuje.

Robert Šalanda – Pasažér

FOTO: Galerie KODL

Zájem nastupující rodinné generace v Galerii KODL se ubírá také směrem k současnému umění. Právě proto v létě pořádají Letní výtvarný salon KODL Contemporary, který představuje díla současných umělců mladší a střední generace. Důraz na kvalitu přejímá myšlenku pařížských Salonů, kde se organizátoři a umělci vždy snažili zaujmout publikum tím nejlepším.

Jiří Petrbok - Padlý anděl

FOTO: Galerie KODL

Než se na výstavu vypravíte, můžete se podívat na videorozhovory s umělci, které jsou k vidění na webových stránkách kodlcontemporary.cz a umožňují široké veřejnosti lépe pochopit a objevit tvorbu i osobnosti umělců.

Vladimír Véla - Slánka I

FOTO: Galerie KODL