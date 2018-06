Cebia

Čím dál více se proto vyplatí zjistit si před podpisem kupní smlouvy nejen historii vozidla a jeho technický stav, ale také jeho aktuální tržní cenu. Lze to jednoduše díky tomu, že Cebia nedávno zpřístupnila svůj systém na oceňování vozidel CebiCat GT individuálním zákazníkům. Až dosud ho využívaly pouze firmy. Loni přitom Cebia ocenila na 5,8 miliónu aut a stala se největším poskytovatelem ocenění ve střední Evropě. Svůj systém na oceňování dala firma lidem k dispozici zdarma.

K ověření historie zdarma přibylo i oceňování

Už ke konci loňského roku si bylo možné nechat auto zdarma ocenit prostřednictvím mobilní aplikace Carolina. Zhruba před měsícem se pak oceňování aut stalo také součástí výpisu ze systému AUTOTRACER, cena za výpis přitom zůstala stejná. Výhodou výpisu je, že si kromě toho, zda je auto nabízeno za přiměřenou cenu, zkontrolujete také jeho historii. Tedy to, jak se vyvíjely stavy kilometrů a zda nebyl tachometr stočený, zda před vámi prodejce netají havárii či servisní opravy, zda nebylo omlazené, není zatížené leasingem či úvěrem nebo například zda není kradené.

Nově je součástí AUTOTRACERu také fotodokumentace daného vozidla z předešlé doby a rovněž dřívější inzeráty. Můžete se tedy dozvědět, jak a za kolik bylo auto nabízeno v minulosti. Systém vám zobrazí také inzeráty podobných vozidel z největších českých a zahraničních inzertních portálů. Dá se říci, že za vás udělá práci, která by vám zabrala hodiny a do které by se vám pravděpodobně vůbec nechtělo.

V mobilní aplikaci Carolina si můžete nechat zdarma ocenit až pět aut

Výhodou Caroliny zase je, že vám zdarma ukáže cenu až pěti aut. Stačí zadat VIN a kilometrový nájezd. Služba oceňování slouží v této aplikaci rovněž těm, kteří se chystají auto prodat, nebo kteří chtějí lépe plánovat, kdy ho prodat. V případě používání aplikace lze totiž získat navíc další čtyři ocenění, celkem tedy devět ocenění v jednom roce, díky nimž si můžete skoro každý měsíc nechat zobrazit aktuální cenu svého vozu. Aplikace navíc ukáže předpokládaný vývoj ceny v následujících třech letech. Je tak snazší plánovat, kdy auto vyměnit za novější. Stáhnout zdarma si ji můžete v Google Play či v AppStore. Bude za vás také hlídat termíny, které byste neměli promeškat. Za neplatný řidičský průkaz, propadlou STK nebo lékárničku by vám hrozila minimálně pokuta.

Výpis historie vozidla ze systému AUTOTRACER si můžete nechat zobrazit na www.zkontrolujsiauto.cz. Zaplatíte za to sice 499 Kč, ale je to stále méně, než kolik by vás mohly stát nečekané opravy nebo o kolik by mohlo být auto předražené. Jak ukázal nedávný průzkum Asociace obchodu ojetými automobily, prodejci na reklamace moc neslyší. Závadu na ojetině loni zjistilo 58 procent kupujících – a jen u pětiny došlo k jejímu vyřešení v rámci reklamačního procesu. Je tedy vždy lepší dopředu vědět, jaké auto kupujete.