KM Beta a.s.

Krytina KMB ROTA od společnosti KM Beta a.s., je určena pro šikmé střechy se sklonem od 15 do 90 ° a díky moderním technologiím výroby není použití tašky KMB ROTA omezeno ani nadmořskou výškou. Díky tomu, že je vyrobena z jemnozrnného probarveného betonu a její povrch je opatřen speciálním lesklým akrylátovým nástřikem lépe odolává povětrnostním vlivům. Dvojitá boční vodní drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru, a patní žebrování z rubové strany zase brání zafukování ve směru podélném.

Krytina KMB ROTA od společnosti KM Beta a.s., je určena pro šikmé střechy se sklonem od 15 do 90 °.

FOTO: KM Beta a.s.

I hmotnost je při výběru krytiny podstatným ukazatelem. Krytina KMB ROTA má sice prodloužený formát, ale i přesto je pokládka rychlá a jednoduchá (pouhých 8 ks/m2). Střecha má vyšší těsnost díky menšímu počtu spár a její hmotnost dosahuje 50,4 kg/m2. Neméně důležitými parametry jsou taky mrazuvzdornost (až 25 cyklů), požární (A1 – nehořlavé) a chemická odolnost (samočistící schopnost).

Krytina KMB ROTA má sice prodloužený formát, ale i přesto je pokládka rychlá a jednoduchá.

FOTO: KM Beta a.s.

Kromě funkčních vlastností musí střecha splňovat i úlohu estetickou, proto je sledování barevní stálosti a životnosti neméně důležité. Krytina KMB ROTA je typická svým černým lesklým designem (Briliant) a právě to předurčuje její použití pro moderní stavby s jednoduchou hladkou linií. Ve stejné barvě je možné vybrat i betonové střešní doplňky. Vzhledem k tomu, že životnost betonové krytiny KM Beta se odhaduje na zhruba 100 let, společnost na tyto produkty poskytuje záruku až 30 let.

Krytina KMB ROTA je typická svým černým lesklým designem (Briliant).

FOTO: KM Beta a.s.

Životnost celé střechy je závislá na správném výběru krytiny a realizaci střechy. Při rozhodování je proto vhodné se obrátit na odborníky třeba ze společnosti KM Beta a.s.

Střecha z krytiny KMB ROTA

FOTO: KM Beta a.s.

Více info na www.kmbeta.cz