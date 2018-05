Switzerland Tourism

Vše můžete poskládat do jediného týdne plného superlativů – začít v Engadinu, pokračovat do Davosu a odtud pak na Schilthorn a dále do Lucernu a na jeho magickou horu Pilatus – nebo si vybrat jen jedno z míst a prozkoumat ho podrobně. Při plánování využijte informace ze stránek MojeSvycarsko.com.

1. Nejlevnější lanovky ve Švýcarsku

Lanovky v regionu Davos Klosters jsou v létě pro ubytované zcela zdarma. A neplatí to jen pro hotelové hosty, ale i pro apartmány a kempy. Navíc tady mají v létě program Davos Klosters Active, kdy se ubytovaným turistům nabízí více než 20 zajímavých aktivit jako návštěva lanového parku, vodní sporty na místním jezeře a další. Autem sem dojedete za pouhých sedm hodin.

Pozemní lanovka z Davosu na vrchol Parsen

FOTO: © Destination Davos Klosters / Stefan Schlumpf

Davos Klosters je ideální pro pěší turistiku a stává se doslova Mekkou vyznavačů horských kol. Zdejší single traily obstojí před nejnáročnějšími bikery, vybrat si můžete ovšem i lehčí varianty pro děti nebo začátečníky.

Kdo by rád okusil místní speciality, může se vydat do nejvýše položeného pivovaru Švýcarska do Monstein nebo na ranní brunche na Clavadeler Alp, kde bude zároveň svědkem výroby sýra. Více o dovolené v Davos Klosters naleznete na MojeSvycarsko.com/DavosKlosters

2. Nejbližší alpský region Švýcarska

A kde že to je? Engadin je v překladu z rétorománštiny zahrada neboli údolí řeky Inn. Je mimořádně půvabný a láká k pěším výletům, cykloturistice a raftingu na divoké vodě. Užít si tady můžete i malebné vesničky jako Guarda nebo Ardez, či městečka jako Scuol a Zernez.

Romantická vesnička Guarda v regionu Engadin

FOTO: © Andrea Badrutt

Navíc se nacházíte přímo u Švýcarského národního parku. Ve Švýcarsku je jen jediný, ale za to je nejstarším parkem v Evropě. Hned u hranic s Rakouskem se nachází jediná bezcelní zóna Švýcarska, středisko Samnaun, kde si můžete užít mnoha výhod – lanovek pro ubytované zdarma, výhodných cen benzínu, kosmetiky, alkoholu i módního zboží. A z Čech, resp. z Prahy je to pouhých 570 km. Inspirujte se na MojeSvycarsko.com/Engadin.

3. Nejkrásnější město Švýcarska

Tak o něm mluví sami Švýcaři, ale oblíbené je i u turistů, ano řeč je o Lucernu, který nabízí všechny atributy, které si pod švýcarským městem představujeme. Rozprostírá se na břehu stejnojmenného jezera a atmosféru dotváří magická hora Pilatus, která se nad ním tyčí. Ikonou je dřevěný krytý Kapličkový most, který je půvabný zejména v létě, kdy je ozdoben doslova záplavou barevných květin.

Nezapomeňte ani na prohlídku dopravního muzea, nejnavštěvovanějšího muzea Švýcarska. Zkrátka nepřijdou ani milovníci kultury, místní hudební festivaly a nabídka galerii uspokojí i nejnáročnější. Naším tipem je vyhlídka z bran městského opevnění, které jsou v létě přístupné zcela zdarma. Zdarma je i doprava po městě pro všechny ubytované hotelové návštěvníky. Další poklady z nabídky Lucernu najdete na MojeSvycarsko.com/Lucern.

4. Nejstrmější zubačka světa

Se sklonem neuvěřitelných 48 procent jezdí na horu Pilatus nad Lucernským jezerem. Výlet ale doporučujeme absolvovat jako okruh, nejlépe zlatý, kdy pojedete část cesty i lodí. Nebo stříbrný, kdy použijete vlak.

V každém případě pojedete dračí lanovkou s nádherným výhledem a také zubačkou s neuvěřitelným sklonem a nahoře budete odměněni panoramatickými výhledy. Vystoupit odtud můžete na čtyři různé vrcholky, vyžaduje to jen sportovní obuv.

Nejstrmější zubačka světa z vesnice Alpnachstad na vrchol hory Pilatus u Lucernu

FOTO: © swiss-image.ch/Christian Perret

Nahoře se nabízí ubytování hned ve dvou hotelech a v mezistanici i spousta dalších atrakcí. Děti a odrostlejší patrně nejvíce zaujme lanový park, specialitou je tady přespání ve stanech zavěšených mezi stromy. Západ a východ slunce na Pilatusu se zapíše k nezapomenutelným zážitkům.

5. Nejoblíbenější vrchol Jamese Bonda

Agent 007 působil ve Švýcarsku na více místech, ale nejvíce proslul film Ve službách jejího veličenstva, kde James Bond pobývá na Piz Gloria, vrcholu hory Schilthorn ve výšce 2.970 m n. m. v regionu Jungfrau a na závěr pak dlouze a dramaticky sjíždí z vrcholu se svou partnerkou na lyžích.

Vrchol Schilthornu s otáčivou restaurací Piz Gloria v nadmořské výšce 2.970 m

FOTO: © SCHILTHORN CABLEWAY Ltd.

Otáčivá restaurace na vrcholu na agenta 007 nezapomněla, a tak si tady můžete prohlédnout expozici věnovanou natáčení filmu, vychutnat si oblíbenou snídani Jamese Bonda a užít si panoramatický 360 stupňový výhled.

Pokud zatoužíte po adrenalinu, zaručené si užijete zavěšený most, který obkružuje mezistanici Birg, jeho průchozí plocha je průhledná. Výhledy na majestátní trojici Eiger, Mönch a Jungfrau jsou odtud opravdu úchvatné. Vrchol Schilthornu je dostupný celoročně lanovkou přes Mürren. Více o hoře Schilthorn na MojeSvycarsko.com/Schilthorn.