Každý kutil nebo zahrádkář řeší dost často problém „co na sebe“, když chce vyrazit do své dílny nebo na zahradu. Co si obléct pro volnočasové či kutilské aktivity, tak aby oděv nepřekážel při práci a zároveň, aby dovedl i zahřát. To je věčné dilema. Dobrá zpráva je, že už i v této oblasti se angažují dobří designeři a navrhují oblečení nejen pohodlné, ale i z kvalitních materiálů.

Oblečení PATRIOT bylo navrženo ve spolupráci s dánským designérem oblečení. Vysokou funkčnost a odolnost zajišťují různé typy kvalitních látek.

Perfektně padnoucí, lehce elastické tričko PATRIOT je vyrobeno ze směsi 95% bavlna, 5% elasten a žerzej. Prodyšný materiál v podpaží brání pocení.

Vysoce pohodlné kalhoty s páskem (65% polyester, 35% bavlna) mají pohodlnou gumu v pase a univerzální délku kalhot, kdy lze nohavice jednoduše prodloužit či zkrátit zažehlením lemu. Zesílená tkanina Cordura chrání kolena. Oceníte také praktické kapsy na ruční nářadí či na smartphone nebo nákolenní kapsu.

Triko a vesta Patriot. Foto: Mountfield

Zateplená vesta je vyrobena z jemně kartáčované a silikonem vymývané směsové látky vysoké gramáže (65% polyester, 35% bavlna). Jde o extrémně příjemný materiál, který nekouše. Vesta zaujme perfektně padnoucím střihem s lehce prodlouženými zády a řadou praktických kapes. Díky černé barvě vesty a designovým prvkům se stane oblíbenou součástí vašeho volnočasového šatníku.

Lehká a hřejivá flísová mikina ze stoprocentního polyesteru (low cut micro fleece) o gramáži 300 gsm má praktické kapsy a decentní detaily PATRIOT.

Outdoorová hybridní bunda ze stoprocentního polyesteru je lehká, prodyšná a hřejivá zároveň. Rukáv je vyroben z jednoho kusu látky, takže nehrozí, že se Vám při zvedání rukou bude bunda vyhrnovat. Nechybí samozřejmě ani praktické kapsy.

Hybridní bunda a kalhoty Patriot. Foto: Mountfield

Muži pracující s těžkými nástroji nebo stroji pak ocení kvalitní pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí.

Všechno oblečení této řady je vybaveno kvalitními zipy YKK a designovými prvky s logem PATRIOT. Staňte se PATRIOTEM v dílně, na zahradě i v přírodě!

Více na www.mountfield.cz