I když není nejlevnější, představuje jedlička se svým tmavě zeleným, hustým, lesklým a voňavým jehličím nejkrásnější volbu. Loni si ji jako vánoční strom ozdobila přibližně polovina českých domácností. V nejprodávanější kategorii do dvou metrů stála okolo 850 Kč. Pouze čtvrtina lidí si pořídila buď smrk (500 – 600 Kč) nebo borovici (500 Kč), přestože jsou levnější.

Mercedes mezi jedlemi

Mezi jedlemi je pak nejkrásnější jedle kavkazská (Abies nordmanniana). Má pravidelný tvar, bohatou korunu a charakteristickou, sytě zelenou barvu jehličí. V oblasti vánočních stromů je to pojem – něco jako mercedes mezi auty. „Když jsme je začali prodávat, obrovský zájem nás doslova zaskočil. Desetitisíce stromů byly pryč během několika dní,“ vzpomíná specialista Mountfieldu Jan Elšík.

Foto: Mountfield

Kavkazské jedle si můžete v Mountfieldu pořídit letos už počtvrté. Stromy pocházejí z dánských plantáží a každý prošel přísnou kontrolou odborných inspektorů. Firma je nabízí ve dvou kvalitách: Standard a Premium. Vybírat lze mezi stromy o velikostech 1 až 2,5 m. Ceny začínají na 349 Kč (jedle do výšky 125 cm včetně dřevěného stojanu). Jedle o výšce 1,5 až 2 m přijde kupujícího na 469 Kč. „Jedle navážíme do našich prodejen kontinuálně, takže jsou vždy čerstvé. Na našich přehledných a dobře osvětlených prodejních plochách nabízíme také ořez kmenu a zabalení stromu do sítě,“ dodává Elšík.

Foto: Mountfield

Víte že…

• … kavkazská jedle dorůstá do výšky 180 cm dlouhých 10 - 15 let? Smrk pichlavý roste do stejné výše 10 - 13 let, smrk ztepilý 9 - 10 let a borovice černá 8 - 9 let.

• … kavkazská jedle vyrůstá ve své domovině až do výše 60 m?

• … kavkazské jedle dovezené z Dánska mají širší kmeny, takže udrží více živin a déle vydrží?

• … jehličí kavkazské jedle při rozmělnění v dlani voní po ovoci?

Koupit řezanou, nebo umělou?

Jestliže chcete být ekologičtí a šetřit přírodu, zvolíte stromek živý. Ano, čtete správně. Tvrzení, že umělé stromky šetří přírodu, bylo už dávno vyvráceno. Jak vyplývá ze zprávy organizace Éconso, umělý strom ušetří životní prostředí, pouze když ho majitelé budou využívat alespoň 20 a více let. Nehledě na to, že podle odborníků z Vídeňské univerzity spotřebuje výroba a distribuce jednoho umělého stromku víc kyslíku, než kolik ho dokáže vyprodukovat několik stovek živých stromků po celou dobu růstu. Umělé stromy se totiž vyrábějí z plastu, hliníku a dalších neekologických materiálů, přičemž putují z Číny do Evropy tisíce kilometrů. Zanechávají tak za sebou pořádnou emisní stopu, a to už vůbec nemluvíme o jejich obtížné likvidaci.

Vánoční stromky se v současné době pěstují v pravidelných řadách na speciálních farmách, kde na místo každého uříznutého hned přijde nová sazenice. Barbarské nájezdy na mladé stromky volně rostoucí v lese jsou už dávno zbytečné – proč se namáhat a riskovat vysoké pokuty, když stačí pohodlně vybírat z nádherných živých stromků za rozumnou cenu?

Jak poznat, že byl stromek uříznutý nedávno?

Rozhodování, zda živý, nebo umělý vánoční stromek už máte za sebou. A také jste se rozhodli pro druh vánočního stromku. V ČR se nejčastěji prodává kavkazská jedle, smrk ztepilý nebo pichlavý a černá borovice. Liší se tvarem a hustotou koruny, umístěním jehličí na větvích a samozřejmě cenou – ale ať už se rozhodnete pro kterýkoli z těchto druhů, výběr a péče o vánoční stromek bude stejná.

Při výběru byste měli koukat po stromku co nejčerstvějším. Strom uříznutý už v září poznáte podle seschlého, rozpraskaného řezu a také podle váhy: čím je strom těžší, tím je čerstvější – může za to vysoký obsah vody.

Foto: Mountfield

Jak se o stromek postarat

S péčí o stromek poradí Jan Elšík, produktový specialista společnosti Mountfield: „Řezaný stromek uložte do nádoby s vodou a nechejte v chladném prostředí. Před uložením stromku do vody ještě zkraťte spodek kmene o několik cm. Čerstvým řezem dokáže strom přijmout až 5 l vody, a vydrží tak déle svěží. Dejte pozor, ať kůra dosahuje pod hladinu vody v nádobě – stromy totiž sají vodu pletivem umístěným pod kůrou. Takto můžete strom nechat stát na balkóně, terase nebo na chladné chodbě až do Štědrého dne. Pokud přinesete stromek z venkovního mrazu domů až na Štědrý den, nechte ho co nejdéle aklimatizovat v chladné místnosti, aby prudkým přechodem do tepla neutrpěl teplotní šok.“

„Vyplatí se také pořídit stojan, do kterého lze nalít vodu, aby jedle mohla pít průběžně. Možná budete muset kmen trochu ořezat, aby se do něj vešel. Dejte přitom pozor, ať kůra opět dosahuje až do vody v nádobce,“ dodává Jan Elšík. Pokud se budete řídit jeho radami, můžete mít doma vánoční stromek skoro až do Velikonoc…