Jak na to?

Nejjednodušší cesta je vyplnit kontaktní formulář na stránce www.seznamnaplno.cz. Ještě tentýž den se vám ozve obchodník a pomůže s prvními kroky. Základní zápis na firmy.cz pomůže pro to, aby vás lidé na internetu našli. Pokud chcete své podnikání více zviditelnit a získat více zákazníků, můžete investovat do své prezentace a aktivovat si tzv. Seznam naplno. Obchodník vám po telefonu pomůže založit tzv. Peněženku, ze které následně svou propagaci platíte. Doporučí vám ideální výši investice i její nastavení například cílové skupiny či lokality. Vysvětlí, kde můžete v reálném čase sledovat výsledky investice. Vždy tedy budete mít jasno v tom, co vám inzerce na internetu přináší.

Nezapomeňte: Nikdy nebudete za nic platit

Pomocí Peněženky zaplatíte veškerou inzerci prostřednictvím nabití kreditu, jehož výši vám doporučí obchodník. Po té můžete kredit čerpat, jak rychle budete chtít a každou investici máte pevně ve svých rukou. Pokud se vám výsledky nebudou líbit, můžete kdykoli inzerci pozastavit a zbylou částku proinvestovat jindy nebo si ji dle platných podmínek nechat vrátit.

Zkušenost pana Kopeckého, jednatele firmy Key Non Stop. „Když jsem začal před 13 lety inzerovat, přišel obchodník Seznamu s jasnou vizí. Postupem času jsem se s ní ztotožnil a dnes nedám na Firmy.cz dopustit. Inzerci soustředíme zejména na Prahu a Středočeský kraj, kde se držíme na předních pozicích. Firmy.cz přicházejí každý rok s novinkami a i díky nim nám reklama přináší stále nové zákazníky.“