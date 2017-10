„Přemýšleli jsme o čtyřkolce, ale ta byla hlučná a neobratná,” vysvětluje Alena Kaděrová důvody, proč menší farma přišla se svou vlastní elektrickou tříkolkou.

„Při svých cestách jsme v Číně objevili takováto vozítka,“ mávne rukou k červené tříkolce. Chtěli ale něco kvalitnějšího a vhodnějšího pro své potřeby. O dva roky později tak společně s manželem vymysleli českou tříkolku. Nazvali ji Benycargo 11S a samotná homologace pro Evropskou unii zabrala půldruhého roku. Díky ní má tento stroj klasickou registrační značku a na případné škody při dopravních nehodách apod. se vztahuje povinné ručení.

www.benycargo.cz

V plechovém boxu za sedačkou řidiče je poskládána pětice klasických gelových akumulátorů 12 V. Po zapojení do série to dává rovných 60 V s celkovou kapacitou 45 Ah. Energie z baterií pak putuje na zadní nápravu, kde pohání 1000W elektromotor spojený s diferenciálem. Tento náklaďáček jezdí jen za bzučivého zvuku elektromotoru. Mohutné ochranné plechy slušně chrání za jízdy na mokru nebo v bahně, špína nelítá ani na korbičku, kterou lze při vykládání nákladu celou sklopit nebo sundat bočnice a mít plaťák.

Na trhu snad nenajdete vozidlo, do kterého by se snadněji nastupovalo a vystupovalo. Vyskočíte na rovnou lavici, vezmete za rukojeť plynu a popojedete, vyskočíte, naložíte kbelíky či balíky, vysypete koše a totéž klidně stokrát dokola. Prostě stejně praktické jako klasický starobylý dvoukolák, ovšem s nesrovnatelně větší nosností i rychlostí.

Na korbičku můžete naložit 410 kg a maximální rychlost tohoto vehiklu je 35 kilometrů v hodině – na lokální přepravu po farmě, parku, vesnici nebo hřišti až dost. Elektromotor ovládaný klasickou rukojetí na pravém řídítku nemá problém se rozjet ani s větším nákladem a samozřejmě má i zpátečku.

Brzda zadních kol je vyvedená na pedál na podlážce a doplněná ruční brzdou, vše doplňuje bubnovka na předním kole. Jízda po trávě, v písku či v bahně není ani s nákladem nejmenší problém. Malé přední kolo totiž neklade skoro žádný odpor, takže hnaná zadní náprava v pohodě zvládá utlačit celou soupravu i do kopce nebo na kluzkém povrchu.

www.benycargo.cz

Regulace výkonu je vcelku kultivovaná a při testování nebyl problém vozit i balík sena pěkně bez cukání. Řízení má výborný rejd a otočíte se doslova na pětníku. Jen v zatáčkách je třeba myslet na to, že by se tato věc taky mohla převrátit. Naštěstí nízko umístěné baterie drží těžiště hodně dole a výkon motoru a maximální rychlosti nejsou až takové, aby riziko převrácení bylo nějak podstatné.

Po zastavení stačí sáhnout do velké plechové bedny pod sedačkou, vytáhnout nabíječku, stroj připojit k zásuvce a nechat přes noc 8 hodin dobít. Vzhledem k určení vozítka tak máte jistotu, že budete moci jezdit celý další den. Oficiální údaj o dojezdu je 70 km a teoreticky by bylo možné ho ještě zdvojnásobit pořízením druhé sady baterií do bedny pod sedačkou. Cena za dobití se pohybuje už od pěti korun, takto ekonomický provoz nákladu jinde prostě nenajdete.

Pro přepravu těžších nákladů na krátké vzdálenosti jen těžko najdete lepšího pomocníka. Vejde se i tam, kam byste už autem nezajeli, a díky elektropohonu je velmi jednoduchý, levný a spolehlivý. S maximální rychlostí 35 kilometrů v hodině už to bude chtít trochu odvahy, vydat se s ním někam dál do běžného provozu. Doménou tohoto pomocníka budou hlavně uzavřené areály nebo třeba jízdy po vesnici. Za cenu 49 tisíc korun bez DPH na trhu nemá konkurenci. I nejlevnější pracovní čtyřkolky s vozíkem přijdou minimálně na dvojnásobek.

www.benycargo.cz

Tříkolky si za relativně krátkou dobu získaly své příznivce po celém Česku, ale také v Evropě. Firma Benycargo ovšem nezahálí a připravuje na příští sezónu další modely.

Pro naše čtenáře jsme připravili exkluzivní akci-slevu 10% při zadání kódu Benycnovinky01

Více na www.benycargo.cz