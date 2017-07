Moravskoslezský kraj se spojil s Ostravou, založili Moravskoslezské inovační centrum

Podpora firem, přivedení více rostoucích a exportujících firem do regionu, investice do inovací, průmyslový výzkum a vývoj, i větší propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. To má nově zajistit Moravskoslezské inovační centrum (MSIC).