Patříte mezi vášnivé cyklisty a ještě navíc milujete filmy? Pak by se se mohlo olomoucké multikino CineStar v obchodním centru Olomouc City stát vaší oblíbenou cílovou destinací. Pokud dorazíte do našeho kina od 1. července do 31. srpna s platnou vstupenkou, můžete si v kolárně v blízkosti kina své kolo zdarma uschovat a po skončení filmu na něj opět naskočit a nechat v sobě filmový zážitek doznít během šlapání do pedálů na cestě domů.

Do kina na kole? Proč ne!

FOTO: Cinestar.cz

Nenechte si ujít ani naší letní akci, díky které můžete vyhrát rok v kině zdarma nebo další z více než 30 000 výher. Bližší informace najdete na www.cinestar.cz.

Teď už stačí jen vybrat ten nejlepší letní biják pro vás, sednout na kolo a vyrazit do multikina CineStar!