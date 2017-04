Měl by mít nadčasový design, aby zdobil i po letech, a zároveň být opravdu odolný, aby ho nezničily první sluneční paprsky či pár dešťových kapek. Přesně takový nábytek nabízíme – a navíc za opravdu zajímavé ceny. V Mountfieldu totiž právě probíhá akce 12 dní nábytku a grilů.

Desítky kusů nábytku, grily všeho druhu

V týdnu od 4. do 16. dubna koupíte v prodejnách Mountfield s velkými slevami zahradní nábytek z tradičních i nových materiálů: elegantního hliníku, praktického tahokovu, masivního teaku, dlouhověkého eukalyptu, stylového ratanu nebo moderního kompozitu. Vybírat můžete celé sestavy, ale i samotné stoly, křesla, lavice, lehátka, houpačky, servírovací stolky a samozřejmě také spoustu příslušenství, jako jsou potahy nebo slunečníky.

Zahradní nábytek z extrémně odolného teaku je ideální volbou pro ty, kdo hledají dokonalou symbiózu moderního designu, vysoké trvanlivosti a uživatelského komfortu. www.mountfield.cz. Foto: Mountfield

Tuto slevovou akci jistě ocení i milovníci grilování. V Mountfieldu mohou vybírat z grilů všech druhů a velikostí. Dáváte přednost praktickým grilům na plyn? Nedáte dopustit na klasické grilování na dřevěném uhlí? Či snad máte raději moderní elektrické grily? Ať už zvolíte jakoukoli variantu, neodejdete s prázdnou.

Navíc bude speciálně v tyto dny včetně obou víkendů posílen prodejní personál prodejen Mountfield, aby mohl věnovat zákazníkům zvýšenou péči. Vyškolení prodavači pomohou s výběrem správného grilu nebo typu nábytku a poradí ohledně fungování, takže se budete moci rozhodovat v klidu a se všemi potřebnými informacemi.

Do zahrady, na terasu i na balkon

Pohodlné křeslo je základ. Kromě osvědčených hitovek Mounfieldu, jako jsou Orlando či Flamingo (eukalyptus), Gentle nebo Kingston (teak), Angela a Futosa (hliník), případně Savoy (tahokov), letos přibyly atraktivní novinky: polohovací křeslo Andalucia (pevná hliníková konstrukce s výpletem z umělé tkaniny, eukalyptové područky), polohovací křeslo Savoy (tahokov), Venice (konstrukce z odolného jádrového teaku, výplet z pevné technické tkaniny Batyline) či Bramley (konstrukce z ohýbaného eukalyptu, výplet z umělé tkaniny).

Polohovací křeslo Orlando z odolného eukalyptového dřeva v akční ceně1 550 Kč. Hliníkové křeslo pevné ANGELA II s područkami odolného teakového dřeva. Cena v akci 1 990 Kč. Foto: Mountfield

V nabídce najdete také pevná křesla a polohovací lehátka, box na potahy a samozřejmě stoly všeho druhu: obdélníkové, čtvercové, oválné, kulaté, rozkládací i pevné, z masivního dřeva, ale též ze supermoderních kompozitních materiálů, s otvorem pro slunečník i bez něj.

Velmi zajímavou novinku potom představují sestavy nízkého sezení Portals a Kingsbury, které svými sníženými stolky a polstrovanými křesly připomínají spíš sezení v obývacím pokoji než na zahradě. Jsou vymyšleny tak šikovně, že pouhé dva až tři prvky nábytku umožňují vytvářet nespočet variací.

Variabilní sestava Portals umožňuje vytvářet vlastní kombinace na míru zahradě či terase. www.mountfield.cz . Foto: Mountfield

Sestava působí elegantním, vzdušným dojmem, který ještě umocňuje kombinace bílé konstrukce, speciální metodou běleného eukalyptového dřeva a béžových polstrů. Foto: Mountfield

Nechybí ani sestavy dětského nábytku z masivního tropického dřeva a zkrátka nevyjdou ani obyvatelé panelových domů. Balkonové sestavy z Mountfieldu ušetří spoustu místa, takže se okolo nich bez problémů protáhnete a přitom budete moci na křesle pohodlně sedět a na stolku rozložit vše potřebné. Vybírat můžete z různých designů i materiálů: tahokov, hliník, eukalyptus, ratan.

Dětský nábytek splňuje nejvyšší nároky na design a bezpečnost. Příklad ceny dětského nábytku: Gillinaham křeslo za 590 Kč a stůl za 890 Kč. Foto: Mountfield

Na uhlí, na plynu i na elektřině

Když už budete pohodlně spočívat v náruči zahradního nábytku, zbývá k dokonalosti jen zapálit gril. Jestliže nedáte dopustit na klasiku s vůní dřevěného uhlí, máme pro vás skvělou zprávu: Mountfield rozšířil nabídku o grily na dřevěné uhlí se slavným jménem Jamie Oliver!

Jamie Oliver dobře ví, co ke své práci potřebuje.

Jamie Oliver klade důraz na kvalitu a navíc sám rád griluje, a tak si grily navrhuje a testuje osobně. Není proto divu, že přišel na trh s celou vlastní řadou grilů. Patří do ní přenosné grily Go BBQ a Park BBQ, klasické grily na dřevěné uhlí Tall Boy, Sizzler One a Classic One a špičkově vybavené grily Sizzler Premium a Classic Premium. Všechny jmenované grily se liší velikostí i výbavou, ale mají jedno společné: vyhovují vysokým nárokům kuchaře profesionála. Určitě s nimi budete spokojeni i vy.

Lehký přenosný lehký gril na dřevěné uhlí Park BBQ můžete vybrat v černé, žluté, modré, červené nebo tyrkysové barvěv e-shopu na www.mountfield.cz za 1 750 Kč. Zdroj: Mountfield

Grily Sizzler Premium se skvělou cenou 3 790 Kč a Classic Premium za 4 990 Kč mají odnímatelný středový kruh, jenž funguje jako větrolam. Zdroj: Mountfield

Dáváte přednost pohodlnému grilování na plynu? Vsaďte na poctivé grily, které pomohlo vyladit k dokonalosti mnoho generací: Professional, Titan či Imperial jsou pro vás to pravé! Renomovaný americký výrobce Char-Broil je vybavil unikátním patentovaným systémem TRU-Infrared, který pracuje s infračerveným teplem. Díky němu budou steaky ďábelsky dobré: šťavnaté uvnitř a s lahodnou kůrčičkou na povrchu.

Plynový gril Professional je vybaven 4 hořáky z nerezové oceli s ovládáním výkonu pro každý samostatně. Praktické elektronické zapalování je zárukou okamžitého zažehnutí hořáku. www.mountfield.cz. Zdroj: Mountfield

Gril Onyx v elegantní černé barvě uspokojí všechny labužníky grilovaného masa. Boční hořák pro přípravu polévek a omáček i boční plocha zvyšuje komfort při grilování. Akční cena 6 990 Kč. Zdroj: Mountfield

To vše a ještě víc nabídne akce 12 dní nábytku a grilů v týdnu od 4. do 16. března 2017: Využijte ji a nečekejte až na léto – vybavte se v předstihu! Protože až začnete uprostřed léta zahradní nábytek či gril shánět, bude podstatně dražší…