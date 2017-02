Všední kolotoč starostí a složenek se po Novém roce opět hlásí o slovo. Pokud se ani vám finančních prostředků nedostává, není hned nutné běžet pro půjčku. Placení můžete rychle a bezpečně překlenout s kontokorentem, který si můžete rychle a především zdarma sjednat u Equa bank.

Kontokorent můžete čerpat až do výše 100 tisíc korun, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu. Jeho správa i využívání jsou rovněž zcela bez poplatků, platíte pouze úrok, který je nejnižší na trhu. Výši kontokorentu si navíc můžete flexibilně měnit – zvyšovat nebo snižovat, a to prostřednictvím internetového bankovnictví.

Klidné spaní s pojištěním

Ocitnete-li se v nepříznivé finanční situaci vlivem ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti, uhradí za vás pojišťovna celou čerpanou částku kontokorentu. Cena pojištění přitom činí pouze 1 % z čerpané částky. Pokud kontokorent čerpat nebudete, neplatíte ani žádné pojištění.

