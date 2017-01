Investovat na Zonky (www.zonky.cz) je snadné, takže lidé lidem už přes tuhle online službu sdílené ekonomiky půjčili za rok a půl téměř půl miliardy. Někteří z nich dokáží svoje peníze zhodnotit až o 10 % ročně, a oproti jiným způsobům investování mnohem bezpečněji. Díky Zonkyho pravidlům nejsou potřeba žádné extra zkušenosti a nehrozí vysoká rizika.

Martin Bydžovský: „Zajímají mě příběhy.“

Investor Martin Bydžovský nehledá maximální výdělek, ale vybírá si k investování na online Tržišti příběhů, kam klienti vystavují své poptávky - proč a na co si chtějí půjčit. „Mě baví si číst příběhy lidí. Baví mě rozhodovat se podle toho, jestli má smysl jim půjčit, nebo chtějí peníze na nějaký nesmysl,“ říká Martin. A hned dodává, že se v investování také zatím spíš rozkoukává. „Ale dovedu si představit, že bych peníze, co měsíčně posílám na penzijní pojištění, časem pravidelně investoval do půjček na Zonkym. Je to určitě výhodnější,“ říká. Podobně to má další Zonkyho investor Karel Černohorský: „Snažím se podporovat čemu věřím a co mám rád.“ Že se peníze příjemně zhodnocují bere spíš jako bonus.

Příběhy a rating vás povedou

I když si vybíráte podle příběhů, samozřejmě máte na Zonky (www.zonky.cz) základní investorská vodítka. Délku splácení a hodnocení rizikovosti (rating), jaký konkrétní příběh od Zonkyho dostal. Rating A až D označuje míru rizika, že může mít daný klient v budoucnu problém se splácením. Čím lepší rating, tím nižší úrok - od 3,99 % až po 19,99 %. Čím vyšší riziko si vyberete, tím lépe můžete své peníze zhodnotit. Nebo lze hrát na jistotu a vydělávat po malých částkách na více půjčkách s nižším rizikem. Třeba Karel Černohorský, pro kterého je výnosnost na druhém místě, má raději jednorázové větší investice v řádu tisíců, zato do pečlivě vybraných příběhů. „Na Zonkyho si odkládám peníze, co mi zbydou z výplaty, naspořeno nic nemám, takže jakmile narazím na půjčku, která se mi líbí, přispěju.“

Jak investovat do lidí

Na Zonkyho webu (www.zonky.cz) klikněte na tlačítko „Chci někomu půjčit“, pak zadejte v sekci „Nemám promokód“ (ten mají zájemci, které pozval stávají investor) svoje jméno a e-mail. Systém vám pak přidělí pořadové číslo. Aby měl totiž každý šanci rozumně investovat, pouští Zonky zájemce o investování postupně, jak přibývá zájemců o půjčky. A bude vás pravidelně informovat o tom, jak jste se posunuli. A také vám posílat tipy a triky na investování, abyste čekání využili. Investoři mají různé strategie, tak budete mít šanci si rozmyslet tu svoji.

Kolik investovat

Strategie se různí, ale pravidla jsou daná. Do každé půjčky můžete investovat pouze jednou: 200 až 5 000 Kč. Proč ne víc? Aby se na každou poptávku složilo více investorů, aby výhodnou investici „nevyjedl“ ten nejrychlejší, a naopak aby se ani začínající investor nemohl moc spálit. Někteří investoři čtou Zonkyho tržiště místo novin a investování do “dobrých” půjček berou jako adrenalinový sport a zábavu. Peníze klienti vrací každý měsíc na váš investorský účet u Zonkyho (www.zonky.cz), odkud je můžete buď vybírat, nebo dál investovat. Investoři a klienti se vzájemně neznají. Převody peněz zařizuje Zonky.

Zonky půjčku klidně i rozmluví

Platí, co říká další Zonkyho investor Jakub Rýdl: „Zonkyho znám delší dobu, investuju asi tři čtvrtě roku. Připadá mi to jiné než u jiných nebankovních služeb. Má to lidský rozměr, není to jen čistý kalkul a hon na prachy. Zonky myslím trochu lépe filtruje lidi. A když tam zavolá člověk, který by třeba i na úvěr dosáhl, ale oni si myslí, že by z toho měl spíš potíže, tak mu to i rozmluví. Aby si nepůjčoval třeba na vánoční dárky nebo na nějaké jiné hlouposti.“ Při nastavování ratingu totiž Zonky posuzuje nejen riziko, zda bude mít klient problémy splácet, ale i důvod, proč si půjčku chce vzít. V ČR je obrovské množství zadlužených lidí. Takže se snaží vybírat ty, kterým půjčka pomůže. Ne uškodí. Ale důvodů, proč může klient i při nejlepší vůli přestat splácet, je celá spousta: ztráta zaměstnání, nečekaná životní situace apod. K jejich zvážení vám pomůže právě rating A až D.

Kolik můžete vydělat?

Průměrný roční výnos se liší podle míry rizika, kterou podstoupíte. Lidé investují různě. Někdo preferuje rizikovější třídy, které mají i po odečtení rizikových nákladů vyšší výnosy, jiný bezpečnější investice s výnosem nižším. Budujte si rozmanité portfolio, nikdy nevkládejte většinu investic do jedné rizikové kategorie a uděláte nejlépe. A můžete se těšit na průměrný výnos 6 až 10 % podle rizikovosti. Vývoj svých investic můžete samozřejmě průběžně podrobně sledovat přes internet ve svém investorském profilu. Zonky (www.zonky.cz) si bere 1 % z proinvestované částky. Poplatek strhává z investorského účtu jednou měsíčně, takže se nemusíte o nic starat. Žádné jiné poplatky neplatíte.



Investujte do půjček od lidí na Zonky (www.zonky.cz) a vydělávejte peníze na věcech, kterým věříte. Případné dotazy můžete napsat šéfce služby na lucie.tvaruzkova@zonky.cz. Nebo každý pracovní den od 8.00 do 20.00 a o víkendu od 9.00 do 18.00 volat zákaznickou linku na čísle 800 449 999. Na Zonky lidé půjčují lidem. Levněji a s klidem.