Odpověď se snažil najít nedávný výzkum agentury GfK. A výsledky jsou překvapivé. Hodně totiž nabouraly zažitou představu, že hlavním problémem ekonomického chování obyvatel Česka je nízká finanční gramotnost. Co výzkumníci zjistili?

- Většina z 800 dotázaných ví nebo aspoň tuší, že mají předražené úvěry.

- Stejně tak vědí, pokud zbytečně platí na jiných měsíčních sazbách.

- Skoro všichni říkají, že by to chtěli změnit.

- Celých 50 % dotázaných rovnou přiznává, že pro úsporu nic neudělali.

- Nebo se chystají, ale řešení stále odkládají.

- Před předraženými úvěry strkají hlavu do písku úplně stejně muži i ženy.

Ukázalo se, že podobně závažným problémem jako nízká finanční gramotnost, je finanční prokrastinace. Tak tomuto problému začali říkat v Zonky (www.zonky.cz), kde klientům často pomáhají řešit její následky. Prokrastinace je obecně nechuť až strach řešit záležitosti, které mohou být složité nebo nepříjemné. No a pokud jde o peníze, stává se z ní finanční prokrastinace. Která je pak nejen nepříjemná, ale v podobě chronického odkládání vás stojí často zbytečně hromadu peněz.

Prokrastinace stojí zbytečné peníze

Finanční prokrastinace je tedy nechuť zabývat se něčím složitým nebo nepříjemným okolo peněz. A průzkum ukázal, že právě při snaze o zlevnění předražených úvěrů lidé prokrastinují nejvíce. Drahé půjčky prostě spousta Čechů nechce řešit. Přitom jejich zlevnění je i díky půjčkám od lidí zrovna nejsnazší. Jen za poslední rok pomohl Zonky Čechům zlevnit úvěry v celkové výši přes 170 milionů korun, což tvoří přes 40 % všech půjček od lidí.

Když se výzkumníci ptali, jaká úspora je pro dotazované dostatečně motivující, většina odpovídala, že deset procent a víc. Vzhledem k tomu, že za spotřebitelský úvěr platí Češi v průměru asi 5300 Kč měsíčně, čekají tedy od refinancování úsporu v řádu tisíců korun ročně. U Zonkyho (www.zonky.cz) je přitom podle dosavadních zkušeností taková úspora úplně běžná. Je celá řada klientů, kteří k lidem převedli několik předražených půjček, kontokorentů nebo kreditek naráz, a jejich úspory jdou do desítek tisíc. V dlouhodobém výhledu skutečně platí, že každá koruna se počítá.

