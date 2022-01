Pohledem Thomase Kulidakise: Djoković, vakcíny a hon na čarodějnice

Možné narušení veřejného pořádku, že by byly nepokoje v ulicích? Kdyby z kauzy neudělala australská vláda ve spolupráci s částí médií a závistivci takové haló, ani by to nehrozilo. A možná ani nehrozí. Rozhodně nelze Djokoviće a případně i nějaké jiné hráče a lidi vinit z něčeho, co se nestalo a co by možná ani neovlivnili. U soudu platí, že má člověk vinu za něco, co udělal a ne za to, co by udělat mohl.