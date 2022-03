Očima Saši Mitrofanova: Vrátilo se zabíjení, ze kterého není úniku

„Jestli jsi za den nezabil aspoň jednoho Němce, tento tvůj den přišel vniveč. Jestli si myslíš, že za tebe zabije Němce tvůj soused, nepochopil jsi, co je hrozba. Jestli nezabiješ Němce ty, zabije on tebe. Zajme tvé bližní a bude je mučit ve svém zpropadeném Německu. Jestli nemůžeš zabít Němce kulkou, zabij ho bajonetem. Jestli je na tvém úseku ticho před bojem, zabij Němce před bojem. Jestli necháš Němce naživu, Němec oběsí Rusa a zhanobí Rusko. Jestli jsi zabil jednoho Němce, zabij dalšího; není pro nás nic veselejšího než německé mrtvoly…

Je na první pohled paradoxní, že tento text napsal ruský Evropan Ilja Erenburg, který strávil dlouhá léta na Západě. Člověk, který otevřel milionům lidí oči při pohledu na skutečné dějiny 20. století v krátkém okamžiku, kdy to bylo jakž takž možné. V 60. letech vyšly jeho průlomové memoáry Lidé, roky, život.

Proč byl ale tak – na první pohled – dehumanizující a generalizující vůči Němcům? Protože, na rozdíl od obyvatelstva SSSR zblblého stalinskou propagandou, viděl nacisty dávno předtím jak v Německu, tak ve Španělsku. A věděl, že jde skutečně o to, zda Rus zabije Němce, anebo Němec zabije Rusa. Žádné odstíny to nemělo.

Erenburg citoval epizodu na frontě na začátku války, kdy mu jeden sovětský voják říkal, že Němcům je třeba vysvětlit, že je načase vzít rozum do hrsti a povstat proti Hitlerovi, a že Rusové jim pomůžou. Další voják, mladý chlapec, říkal: „Vždyť přece střílíme na dělníky a rolníky! Myslí si, že jsme proti nim, a my jim nenecháváme jiné východisko...“

Pravdu měl biblický Kazatel: „Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem.“