Očima Saši Mitrofanova: V souboji uvnitř TOP 09 jde o liberální koření

Tento spor o ideovou orientaci topky nabývá na významu, když ho umístíme do rámce velké (na naše poměry) úvahy o možném spojení pravice a středu proti Hnutí ANO Andreje Babiše. Konzervativní šéf TOP 09 by byl další do počtu, protože strany, které si s touto myšlenkou pohrávají, mají, s výjimkou STAN, v čele kované konzervativce. Nic proti tomu, byla by to jedna z variant vývoje. Jaký volební lístek by ale potom vhodili do urny liberálové?