Očima Saši Mitrofanova: Stav politické nouze zavádět netřeba, už tu je

Premiér na to řekne, že jo, že stav nouze podpoří. Ne že ho sám chce. A kdo že ho chce? Plukovník. Tedy ministr zdravotnictví. Dobře. Moderátor se tedy ptá dál. Co že bude obsahem stavu nouze, pane premiére, ptá se. Vždyť se to dotkne všech občanů, tak by to mohli vědět, povídá. Ale já to nevím, dí premiér. Plukovník, tedy ministr zdravotnictví, s tím přijde, a my mu to ve vládě schválíme.

Znáte ten předtočený rádoby bujarý smích, který pouštějí, když je třeba publikum rozesmát po blbém vtipu? Tak si ho v této chvíli představte. Ha ha ha. Máme premiéra srandistu. Nuže, aspoň občanům pomůžeme informací, co ten stav nouze asi tak znamená.

On ten premiérův brácha nebyl tak legrační. Myslím toho, který funkci předsedy vlády zastával v březnu tohoto roku. To přece nemohl být stejný člověk jako včerejší šprýmař. Dvojče to muselo být. A docela solidní. Podívejte se, co tehdy říkalo: „Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost.“ A co povědělo to druhé, kterého se v září zeptali, jestli v nové krizové situaci nasazuje politicky vlastní krk? „Krk musí dát ti, kteří to mají na starost.“

Jasně, brácha to sice slavnostně slíbil ve speciálním projevu, ale brácha za bráchu přece neručí. A ten, co se vyjadřuje v září, vlastně do politiky nikdy nechtěl. Je tam určitě držen násilím, proto tak blábolí. Místo abyste ho politovali, tak se mu posmíváte, chudáčkovi.

Vědci na celém světě se ale nedokážou dohodnout, jestli v červnu tohoto roku zastávalo funkci českého premiéra první, nebo druhé dvojče. Míním projev, v němž premiér Andrej Babiš vzkázal opozici, ať nestraší druhou vlnou epidemie. Plošné omezení už nikdy vláda nezavede, je třeba zvládnout ekonomickou krizi, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Později upřesnil, že Česko je na druhou vlnu připraveno.

Muselo to ale být to první dvojče, které slibovalo a ujišťovalo. Protože solidní člověk s minimálním svědomím by už dávno po věrolomném porušování vlastních slibů chodil kanály. Současný premiér se však tváří jako nic.

Alexandr Mitrofanov Komentátor. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy spojenými s vývojem v Rusku. Získal Cenu křepelek (1994), Cenu Ferdinanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu Jiřího Ješe za komentář (2016). Vydal knihy Za fasádou Lidového domu (1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel se na sborníku Bludné cesty sociální demokracie (2005). Je aktivní jako mikrobloger @AlexandrMitrofa. Články autora