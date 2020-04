Očima Saši Mitrofanova: Starci na řepce? Nebo mezi premianty?

V kritické chvíli se vždy vyplaví to nejlepší i to nehorší, co je v komunitě. To nejlepší jsou úžasné výkony bez PR, kterých jsou schopni lidé šijící roušky, pomáhající si navzájem, zapojující své šikovné mozky i šikovné ruce do společné touhy naplnit základní instinkt každé pospolitosti. Míním tím instinkt přežití a prosperity.