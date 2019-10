Očima Saši Mitrofanova: Odér na Hradě

Viděno očima neinformovaného pozorovatele to tak včera na Pražském hradě vypadalo. Prezident promluvil, vyznamenání byla předána. Pohledem pozorovatele informovaného, kterým je každý příčetný český občan, je všechno jinak.

Hradní ceremoniál nebyl pro všechny, kdo mají být podle pravidel přítomni, ale jen pro ty, kteří zdraví prezidenta u vrbiček. „Je naprosto neslýchané, že prezident selektuje ty, kteří by měli být pozváni. Tady je určité penzum osobností, které pozvány být musejí. U některých to vyplývá z funkce – například členové zastupitelských sborů, nebo soudní komunita a justice. Členové exekutivy, vlády a podobně... Jestliže je prezident nepozve, tak dělá ze státního svátku svoji soukromou oslavu. To nejde.“ Podrobněji zde.