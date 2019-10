Očima Saši Mitrofanova: Lnutí k dubisku a Karlák plný blbců

Že to nezůstalo bez povšimnutí, dokazuje text v prokremelském Vzgljadu, jehož autor vychvaluje Miloše Zemana a o Koudelkovi píše, že je to člověk CIA zde .

Andrej Kolesnikov z Carnegie Moscow Center včera Putina popsal jako „člověka, který je silně psychologicky zraněn Sovětským svazem a jeho dějinami i jeho sférami vlivu. Pořád by chtěl naskočit do sféry vlivu SSSR. V jistém smyslu obnovit toto impérium“. To není nic nového. Stejně jako to, že v rozpracovávané české sféře vlivu žijí lidé, kteří by rádi přilnuli k ruskému dubisku, protože se jim nelíbí současné poměry.