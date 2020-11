Očima Saši Mitrofanova: K nadějím na injekci do ochablého státu

Popisuje příklady špatné práce státních struktur a dodává, že úředníci „nejen posledních šest let, dokonce snad ani posledních 21 let, ale spíš možná posledních 72 let nikdy nemuseli pomáhat, ale byli nuceni a vychováváni, že státní a veřejná správa (s výjimkou veřejné správy malých obcí, tam starostové a těch pár jejich zaměstnanců se muselo naučit něco pozitivního dělat) všechny jen buzeruje, kontroluje a trestá.“