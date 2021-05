Očima Saši Mitrofanova: Jedni odešli, druzí zůstali

Je to výsledek diplomatického konfliktu mezi Českou republikou a Ruskou federací, který vzplanul po oznámení české vlády, že ruská vojenská rozvědka zapříčinila výbuchy ve Vrběticích a smrt dvou českých občanů. Na ruské straně, která odmítá přiznat jakýkoliv podíl na tragické události, to vyvrcholilo vyhotovením seznamu nepřátelských států, na který Kreml umístil pouze dvě země: Spojené státy americké a Českou republiku.

Zemanovi lidé mají být zařazeni jako členové nezávislého kontrolního orgánu zpravodajských služeb, který by měl přístup k živým kauzám. Zemana s požadavkem prozradit jména ruských špionů v ČR vyhodili dveřmi, teď se tam dobývá oknem. V orgánu má být také Cyril Svoboda. To je člověk, který seděl u stolu s Putinem na oslavách 10. výročí kremelské propagandistické TV Russia Today. Během oslav také veřejně prohlásil, že neví, co jsou to evropské hodnoty.