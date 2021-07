Očima Saši Mitrofanova: Boj proti korupci je nošení vody v děravém kýblu

Nejdříve se objevilo toto.

A pak přišla náhrada.

Co naopak je a bylo v české společnosti rozšířené, je přístup, který se povýšil na životní filozofii v době normalizace: Kdo nekrade, okrádá rodinu. Proč tomu tak je, to je téma pro další úvahu. Mně se přitom vždy vybaví Stanislav Gross, který byl touto filozofií ovlivněn. Vnímal své působení v politice jako tvrdou počáteční práci, která se ale musí později zúročit v jeho profitu. Myslel to upřímně.

Jenže bojovat za těchto podmínek proti korupci je jako nosit vodu v děravém kýblu. Zábavné to opravdu je. Nechám ale stranou vtípky na téma Pirát honí starostu, které se vyrojily po zveřejnění prvního obrázku. Důležitější mi připadá fakt, že jde o volební kampaň a že pomocí tématu boje proti korupci chtějí Piráti získat hlasy.

Pamatuji si, jak stejný trik dobře posloužil Miloši Zemanovi, když byl předsedou ČSSD a usiloval o vítězství ve volbách a o vstup do Strakovky hlavním vchodem. Tehdy frčelo slovní spojení Čisté ruce. Stejně jako autobus Zemák, který Miroslav Šlouf okopčil od Aleksandra Kwaśniewského, nebylo ani toto původním nápadem Miloše Zemana. Netajil se tím, že to zas opsal od Italů. A dopadlo to jako vždycky, jednou z mála ryb v síti se navíc stal ministr Zemanovy vlády Ivo Svoboda.

Téma boje proti korupci je však evergreen, i když se to s korupcí výrazně nemění. A troufnu si říct, že se ani nezmění. Zní to lákavě: dopadnout zloděje, kteří kradou tolik, že to ovlivňuje životy jiných. Jenže jakž takž účinné potírání tohoto odvěkého společenského jevu je možné pouze za dodržení řady pravidel, která ve společnosti platí jako její přirozená součást.