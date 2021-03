KOMENTÁŘ: Zelená ideologie – Alexander Tomský

Za pouhých 30 let (2050) mají Velká Británie, Evropská unie i Severní Amerika veliký úkol své ekonomiky zbavit špinavých a povětří oteplujících fosilních paliv a fungovat na čisté, bezemisní výrobě elektřiny. Nádherná představa, a aby ji nikdo nekazil, vtělili ji Angličané, kdysi tak proslavení zdravým rozumem, do svých zákonů a k tomu přídavkem zakázali výrobu spalovacích motorů od roku 2030!

Slibem nezarmoutíš. Kdo by nechtěl žít v krásném elektrickém světě. Zbavíme se smogu ve městech a přestaneme špinit vzduch spalováním fosilních paliv. Cíl nepochybně vznešený a už dnes bychom bez velkých finančních nákladů mohli nahradit uhelné elektrárny plynovými. To ale abstraktní ideologie postižených hlav vědeckotechnickou fantazií nedovoluje, ta nezná míru a kompromis, nevychází z reality uskutečnitelného, nepoměřuje svět náklady a zcela pomíjí zákon nezamýšlených důsledků. Zápas s absolutnem je proto nesmírně obtížný.

Nyní přišli s nápadem biopaliv „nové generace” z odpadu. Bohužel, nic takového neexistuje. Podle biologů patří biomasa, dřevný odpad, sláma nebo stvoly po kukuřici zpátky do země. I odpad z lesů bude chybět půdním organismům. A protože spalování toho mála, co tu máme, nestačí, tak se do Británie z Kanady a USA dováží 7,5 milionů tun dřevěných pelet ročně pro nevelkou elektrárnu Drax a desítky let potrvá, než drancování lesů nahradí (pokud vůbec) nový porost, jenž nakonec absorbuje dnešní vypuštěný kysličník uhličitý. Němci dovážejí dřevo z Pobaltí a z Ruska. Kde jsou ty časy, kdy se bojovalo za záchranu lesů.