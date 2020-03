KOMENTÁŘ: Vakcinace Evropskou centrální bankou – Matěj Široký

Velmi zjednodušeně řešeno tato skutečnost vede k tomu, že je daleko výhodnější si peníze půjčit než spořit. Posledních dvanáct let se k těmto prostředkům sahalo často. Centrální banky uhasily požár světového krachu 2008. Stejnou metodou evropská centrální banka zachraňuje krachující Řecko. V letech 2015 až 2016 se znovu tisknou peníze na podporu slábnoucí světové ekonomiky. Následně s příchodem Powella do čela Fedu a tlaku prezidenta Trumpa se úrokové sazby dolaru snižovaly také.

Už tento krátký výčet zásahů centrálních bank do ekonomiky dostal do oběhu neuvěřitelné množství peněz. A hlavně ukázal jednu věc, která je jasná na první pohled selsky smýšlejícímu člověku. Nikdy nenastartoval reálný ekonomický růst.

Teprve 12. března oznámila ECB zvýšení objemu měsíčních nákupů dluhopisů na 120 miliard eur. To se však zdálo trhům jako malé opatření a následně padají dále. 18.března ECB tedy přitvrzuje a slibuje navýšení odkupu dluhopisů a finančních aktiv o 750 miliard do konce roku 2020. Svoji akci ECB podpoří výrokem, že pokud bude potřeba, na trh dodá tolik hotovosti, kolik bude potřeba. Trhy se na chvíli uklidňují a evropští politici jásají, protože pochopili, že otevřené kohoutky eura se jen tak nezavřou, ať už budou jejich návrhy řešení následků pandemie jakkoli riskantní.

Jaký je ale smysl a dopad této pomoci? A bude zaručena alespoň nějaká transparence a spravedlnost? A hlavní otázka: kdo to jednou zaplatí? To nejhorší tedy přichází na konci. Jako po prohýřeném večírku jednou přijde chvíle, kdy se musí účet zaplatit.

Problém je, že současné evropské státy v čele s Francií a Itálií jsou nepolepšitelní dlužníci, bez ohledu na aktuální vládu v zemi. Od krize 2008 se jim nedaří své veřejné účty dostat do kladných čísel. Světlou výjimku tvoří Německo, a to především díky Euru. Jelikož je tato měna ale společná s těmito dlužníky, nemůže být tak silná, jako by byla německá marka. Díky tomu němečtí exportéři mají dlouhé desetiletí pořádné žně, a to i na úkor svých partnerů v EU.