KOMENTÁŘ: Pád měnové říše? – Matěj Široký

Nejdříve vysvětleme, co bylo z pohledu soudu porušeno. Německá centrální banka se vzdala se vznikem eura několika svých pravomocí ve prospěch společné měny, ale samozřejmě nepřestala existovat. Smlouva o vzniku eura vymezuje velmi jasně pravomoci ECB. U soudu se jednalo především o články 125 a 123. Jeden zakazuje ECB přispěchat na pomoc, pokud by jedné zemi hrozil bankrot. Druhý zakazuje ECB nakupovat přímo dluhopisy vydané jednotlivými členskými zeměmi. Nákup se děje prostřednictvím centrálních bank každé země.

Pokud by situace eskalovala, prakticky by to znamenalo konec eura. Buď by se ostatní státy musely podřídit německé centrální bance, anebo by se německá centrální banka rozhodla vrátit k vlastní měně. Jsme ještě velmi daleko od tohoto scénáře, ale není možno ho naprosto vyloučit nebo ignorovat.