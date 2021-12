KOMENTÁŘ: Nová vláda a nová covidová společenská smlouva – Thomas Kulidakis

V první řadě je potřeba ocenit slova premiéra Petra Fialy, že vláda sice naslouchá odborníkům, ale konečné rozhodnutí je politické. Tak to je od samého počátku z prostého důvodu. Odborníci v čele s epidemiology jsou úzce specializovaná skupina. Když to zjednodušíme, jejich cíl je zastavit šíření nemoci, a to jakékoliv, stůj, co stůj.