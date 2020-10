KOMENTÁŘ: Nová osmanská fronta v Náhorním Karabachu – Thomas Kulidakis

Tím Turecko naráží na skutečnost, že de iure je Náhorní Karabach součást Ázerbájdžánu. De facto je ale pod kontrolou Arménie od ukončení předchozího konfliktu v roce 1994. Na samotném území žije dlouhodobě většina Arménů. Jejich počet se po válce na přelomu devadesátých let ještě zvýšil poté, co Ázerbájdžánci oblast opustili.

Turecko se dlouhodobě staví do role ochránce muslimů a pěstuje politiku čpící snahou o obnovení Osmanské říše. Není se tak co divit, že podmiňuje snahu o příměří naprostým ustoupením Arménů. Naposledy to v Ankaře řekli generálnímu tajemníkovi NATO Stoltenbergovi. Na druhé straně stojí Rusko, které se snaží docílit pověsti ochránce pravoslavných křesťanů. Byť je vázané spojenectvím s Arménií, zatím se do konfliktu významně nezapojilo.