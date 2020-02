KOMENTÁŘ: Nepřesvědčivá Bezpečnostní rada státu versus přesvědčivé šíření koronaviru - Thomas Kulidakis

Při zvážení těchto základních informací je zřejmé, že lidé mohou jen stěží uvěřit, že se k nám virus nerozšíří. Takové přesvědčení hraničí s lhaním si do vlastní kapsy. Místo doporučení nejezdit do zahraničí vůbec a speciálních rámů na letištích by bylo lepší, aby vláda přiznala barvu. Rozšíření koronaviru do naší země je pravděpodobně otázka času.