KOMENTÁŘ: Migranti a uprchlíci s koronavirem v hořící Morii - Thomas Kulidakis

S příchodem viru přišla jedna karanténa za druhou. Tu poslední vyhlásila řecká vláda kvůli nakaženému běženci. Koronavirus mělo následně dostat dalších 35 osob. Podle výkladu řecké vlády pak vznikl požár při střetech mezi samotnými obyvateli uprchlického tábora. Podle nejrozšířenější teorie důvodu zažehnutí plamenů se běženci určení do karantény odmítali všichni přemístit, zatímco ostatní je chtěli vytlačit. Plameny pak zničily část tábora oficiálního a v podstatě zcela tábor neoficiální. Tam přebývalo několik tisíc lidí, část z nich také několik let. Migranti a uprchlíci se rozprchli na všechny strany, aby je pořádková policie sehnala dohromady na několik míst s tím, že jim zabrání dostat se do hlavního města ostrova. Pokud jsou mezi shromážděnými nakažení, je to výborná šance virus dále šířit.