KOMENTÁŘ: Marie Benešová jako test vlivu Hradu na Andreje Babiše – Jiří Pehe

Možná i proto prezident podle různých zpráv začal ve spolupráci s „hradními stranami“– komunisty a SPD – usilovat o vyslovení nedůvěry vládě. Spoléhal přitom na to, že pro pravicovou opozici, která Babiše dlouhodobě kritizuje, bude lákadlo svržení Babiše neodolatelné.

Zeman tak zatím musí za své zájmy bojovat jinak než s pomocí vlastní vlády. Tvrdá odvetná opatření vůči Rusku, která oznámili Babiš a vicepremiér Jan Hamáček v souvislosti se zjištěními, že za výbuchy ve Vrběticích stáli ruští agenti, se pokusil zpochybnit ve svém projevu ke kauze Vrbětice. Tvrdil, že existují dvě vyšetřovací verze, takže by se nemělo spěchat s vylučováním Rosatomu z tendru na dostavbu Dukovan.

Moc to nezabralo. Babiš a Hamáček jeho tvrzení popřeli s tím, že vyšetřovací verze je jen jedna (ta která mluví o teroristickém činu ruských tajných služeb na našem území). A Senát se dokonce začal zaobírat myšlenkou obžalovat Zemana z velezrady.

V té chvíli se ozvala ministryně spravedlnosti Marie Benešová, Zemanova dlouholetá politická souputnice. Podle jejích informací je prý vyšetřovacích verzí dokonce víc než jen dvě. Babiš její tvrzení sice promptně dementoval, ale to je zatím vše.

Ve většině zemí by přitom ministryně, která takto podrazí nohy svému premiérovi, na hodinu z vlády letěla. Nestalo se, takže premiérovi podráží nohy v souvislosti s kauzou Vrbětice dál. Oznámila, že podá kárnou žalobu na Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za to, že se účastnil brífinku o kauze Vrbětice poté, co zprávy o ruské účasti na výbuších prezentovali Babiš a Hamáček. Prý k tomu neměl puvoár, protože není dozorujícím státním zástupcem ve vyšetřování kauzy.