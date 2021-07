KOMENTÁŘ: Kdy bude vakcína na zdravý rozum? - Matěj Široký

Postoj lidí odmítajících očkovaní vychází z boje proti světovým elitám. V druhém případě se jedná o nový třídní zápas mezi očkovanými a neočkovanými, kde neočkování jsou vnímaní jako podřadná a hloupá část populace s nízkým sociálním původem. Oba znepřátelené tábory ukazují, že debata ztrácí smysl a míru. Stala se pouhým osočováním, kde vyhrávají ti, co dokáží překřičet ostatní.

Paradoxem je, že toto dělení nerespektuje dříve vytyčené hranice mezi liberály a konzervativci. Podle předchozích názorů nelze rozhodnout, kdo si vybere jakou stranu barikády.

Největší odpovědnost za selhání pak nenesou ti, co se zabydleli v daných táborech. Odpovědní jsou ti, co vytvořili prostředí nedůvěry, boje a neschopnosti vést kultivovanou debatu. Je to dlouhotrvající důsledek nedůvěry mezi státem a jeho občany.

Někdy se zdá, že politici spoléhají na to, že lidé mají velmi krátkou paměť. Předražené nákupy zdravotních pomůcek, každodenní vyhlašovaní a rušení zákazů během nouzového stavu, přísná pravidla pro občany, které vládnoucí garnitura nerespektovala. Tento jev je rozšířený po celé Evropě a nejenom v ČR. U nás se „proslavila“ kapitula na Vyšehradě či návštěva fotbalového utkání, v Paříži fungovala zase síť těch nejluxusnějších restaurací, kde jedno tajné menu stálo týdenní plat prodavačky. Místo, aby vlády vytvářely prostředí, kde se debata povede v kritickém duchu, podkopávají jakoukoliv snahu o rozumný dialog. Kampaň, že dvě vakcíny udělají tečku za vším, slibuje nesplnitelné. Omezení budou trvat nadále i přesto, že se velká část populace naočkuje.

Zajímavým a na rozdíl od Izraele málo zmiňovaným příkladem je Island. Island má ještě větší proočkovanost než Izrael, víc než 85% populace starších 16 let. Nemá komunity a části populace, které by očkování odmítaly z náboženských důvodů. Navíc je to izolovaný ostrov, kde lidé nežijí naskládaní na sobě. Přesto Island zaznamenal přes 350 nových denních přírůstků (součet nových nákaz za první tři dny tohoto pracovního týdne - pozn. red.) většinou varianty delta. Dobrou zprávou je, že prozatím má velmi málo hospitalizovaných pacientů. Island se přesto znovu rozhodl zavést opatření jako uzavření barů a restaurací od 23. hodiny a snížit povolená shromáždění na 200 osob. Bazény a sportoviště budou moci být vyžívány na 75 % a do interiérů se znovu vrátí povinné nošení roušek. PCR testy budou vyžadovány od všech přijíždějící na Island i přesto, že byli očkováni. Závěr ze situace na Islandu je jednoznačný. I přes velmi dobrou proočkovanost populace se tečka za covidem nekoná.

Francouzský deník Figaro zveřejnil článek, ve kterém novinář diskutoval s očkovanými lidmi, kteří byli testovaní pozitivně. Hlavní emoce, která u těchto osob převládala, byl pocit křivdy, že francouzská vláda nesplnila očekávání světa jako kdysi. Je problematické, pokud se lidé očkují z jiného důvodu, než je reálné ohrožení zdraví. Nechat se očkovat ze strachu, z chamtivosti nebo z vlastního pohodlí je možné, ale není to zpravidla projevem svobodného rozhodnutí.

Podle ockovani.opendatalab.cz by při současné rychlosti mělo být v ČR naočkováno 70 % populace v půlce října. To již zde určitě bude přítomná další varianta koronaviru. Tento souboj s časem nemůže česká vláda vyhrát. A do toho se blíží volby. A zkušenosti z Francie ukázaly, že pořádat volby, když hrozí nákaza, není dobrý nápad. Vláda namísto toho, aby se snažila cíleně naočkovat skupinu ohrožených, tedy starší populace, lidi s více nemocemi nebo nadměrně obézní, honí proočkovanost na mladých lidech, kterým slibuje kecky nebo mobily. To sice určitě zvedne celkové číslo proočkovanosti, ale u skupiny, která by se s covidem vypořádala nejlíp.