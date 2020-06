KOMENTÁŘ: George Floyd a americké volby – Matěj Široký

Optimistický pozorovatel mediálního prostoru by se snad mohl domnívat, že se bláznivý mediální kolotoč se zastaví s příchodem léta. Tento rok však je opravdu výjimečný rychlostí, s jakou jedna událost nahrazuje další. Optimistický pozorovatel by to považoval za normální, ve shodě se známým refrénem “Show must go on“. Ano, lze takto na věci nahlížet, znepokojivé ale je, jak rychle se na události zapomíná.