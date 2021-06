KOMENTÁŘ: Český stát v zrcadle dua Babiš–Zeman – Jiří Pehe

Při návštěvě Izraele pro změnu sliboval v rozporu s oficiální politikou vlády, respektující postoj EU, že se zasadí o přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. A podobně se choval, když při návštěvě Srbska Zeman před pár lety sliboval, že se zasadí o „oduznání“ Kosova coby samostatného státu. Nedávno, aniž by se poradil se spojenci v NATO, se omluvil za bombardování Srbska letectvem NATO, které Česká republika v roce 1999 pod jeho vedením posvětila.

Evropský parlament přijal velkou většinou rezoluci kritizující Babišův střet zájmů a vyzývající EK, aby ho informovala, jak konkrétně chce česká vláda tuto situaci napravit. Babiš by podle EP neměl rozhodovat o otázkách evropského rozpočtu nebo zemědělských platbách. Buď by se neměl účastnit jednání lídrů EU o těchto věcech, nebo by měl rezignovat. Firma Agrofert by dle rezoluce neměla dostat žádné platby z evropského rozpočtu, včetně přímých zemědělských plateb, které zatím pobírá, pokud bude Babišův střet zájmů trvat.