KOMENTÁŘ: ANO s Babišem v čele, chyby ostatních stran a volby za rohem - Thomas Kulidakis

Začněme u vládní sociální demokracie, jejíž snažení se do potu tváře se zhmotňuje v akcích, které by se od ní daly očekávat.

Problém je, že navenek to působí, že se na vše, co dělá, musí jít nejdříve zeptat svého koaličního partnera, tedy ANO. Jako v případě zmiňovaného zvýšení platů státních zaměstnanců.

Navrhla to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD, ovšem ministryně financí Alena Schillerová vysvětlila, že to možná projde, ale nejdříve se musí poradit s premiérem Babišem.

ČSSD věnuji rozsáhlý prostor, protože je na hranici dějinného selhání. Naše nejstarší dochovaná politická strana, založená v roce 1878, by se totiž mohla ocitnout poprvé mimo parlament.

Paradoxně nejvíce by ČSSD, zdá se, mohlo pomoci, pokud strategičtí plánovači ANO usoudí, že by se jí měla nějaká ta zásluha pustit, aby se přehoupla přes pět procent. A mohla případně zase hrát druhé nebo třetí housle v budoucí vládě potřebující většinu v Poslanecké sněmovně.

Co se týká opozice, která si ráda říká „demokratická“, tam je obraz tristní z jiného důvodu. Podobně jako v minulosti, třeba při prezidentské volbě, její stratégové sázejí na přesvědčování přesvědčených.

Vezměme si koalici SPOLU. Tak například konzervativní pravicový volič by mohl chtít hodit hlas ODS, obzvláště pokud je skeptický k unii, ale už asi bude mít problém s KDU-ČSL, vyznávající křesťanskou demokracii.

Teoreticky by to měl být levý střed. Případně bude mít problém s TOP 09, která je liberální k otázkám sexuálních menšin, nakloněná přijímání migrantů (slova předsedkyně Pekarové), prounijně pevně ukotvená.

Podobné je to s koalicí Pirátů a STAN. Piráti, jak už název napovídá, coby svěží mladý vítr hrající na cit nejen lidem mladším, ale také starším. V duchu „já to těm mladým přeji“.

Sázejí na umírněnost, kterou v minulých volbách Piráti zrovna neprojevovali, takže to vypadá, že Piráti vyměkli a úctyhodní starostové a nezávislí se spojili s „jakousi divnou omladinou“.

ANO má zkrátka a dobře výhodu, že je dobře čitelné. Jeho předseda Andrej Babiš slouží už v druhé vládě, takže je co do počtu let rozhodně tradiční politik, ale veřejnost si zvykla.