KOMENTÁŘ: Americká tragédie - Jamestown 1619 - Alexander Tomský

Takový nenávistný publicista jako Ta-Nehisi-Coates, ověnčený cenami, klidně napíše „Bledá tvář představuje barvu moci. Američanům černé pleti neustále fučí vichr do tváře a ohaři jim šlapou na paty… Od svého zrodu mají Spojené státy v genech rabování černošských životů, potvrzují to celé dějiny, kořistnictví je jejím dědictvím, cítěním i myšlením a do konce našich dní nám nezbývá, než se k tomuto výchozímu nastavení stále vracet.”

Po listopadové revoluci se vrátil zpět do Česka a věnoval se překladatelství a publicistice. Vedl nakladatelství Academia a nakladatelství Národního divadla, přednášel na New York University v Praze.

Trvalo to dlouho. Mládežnická revoluce 60. let se ještě nalézala v proudu tradice republiky, vůdci černochů usilovali o rovnost a inkluzi, tím ovšem legitimitu Ameriky uznali. Filosofka Hannah Arendtová uprostřed těch bouří napsala. „Dokud žije tradice, autorita státu a moudrost otců zakladatelů zůstává neotřesitelná.” Revolucionáři se poučili, rok 1776 hodlají zrušit, sochy zakladatelů patří na smetiště dějin. A co na to konzervativci a liberálové? Ti jen křičí zákony a pořádek nebo svobodná diskuse, komplex otrokářství jim ale brání hájit republiku obou národů a její demokratické dědictví. Cesta k rozvratu se otevírá.