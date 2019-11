Je třeba zabít Kellnera aneb Nepřítel elit, díl druhý

Došlo tak k paradoxním situacím, že se kupříkladu v pořadu České televize, tedy v konkurenční televizní stanici, kterou navíc vede Kellnerův bývalý zaměstnanec Petr Dvořák, vyjadřují zaměstnanci dalších konkurenčních médií, například šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Ten vyjádřil hluboké znepokojení nad tím, že Kellner nákupem média vstupuje nejen do sféry mediální, ale i do té politické. Jinde jsem zase četl, že čeští podnikatelé skupují média, aby vytvářeli tlak na novináře. Že by byli zahraniční vlastníci lepší nebo že by soukromé médium nevlastnil podnikatel? Otázky, samé otázky. Je to ovšem paradox na druhou, neboť kdo jiný by to měl vědět lépe než právě Erik Tabery, který pracuje pro podnikatele, který dovedl kombinaci nákupu politického vlivu a vlastnictví médií k dokonalosti. V českém kontextu.