Éra - Josef Koukal

Epocha rámovaná zhruba obdobím primátorování Pavla Béma se zapsala do historie jako věk kmotrů, špičatých bot nebo, jak nedávno pravil Karel Janeček, doba, kdy se kradlo vulgárně.

Grygárka předcházela pověst zkušeného a pracovitého právníka, před jeho nástupem do úřadu (kde již dříve působil) v roce 2007 přesto varoval ombudsman Otakar Motejl i tehdy již bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Problematická minulost na komunistické prokuratuře zejména v období represí proti demonstrantům na konci 80. let sice zabránila Grygárkově instalaci přímo do čela vrchního státního zastupitelství, jako náměstek Vlastimila Rampuly však získal na jeho chod zásadní vliv.