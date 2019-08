Alexandr Mitrofanov

„Občané Ruské federace mají právo na pokojné shromažďování beze zbraně, na pořádání schůzí, mítinků a demonstrací, pochodů a protestů jednotlivců.“ To je článek 31 ruské Ústavy. Skutečnost je odlišná. Je mimo jiné zachycena v souhrnném videu sobotní policejní zvůle v centru Moskvy proti pokojným demonstrantům zde.

Lze nalézt další články tamní ústavy a porovnat je s realitou. Například článek 32: „Občané Ruské federace mají právo volit a být zvoleni do orgánů státní moci a samospráv.“ Ve skutečnosti vznikly současné protesty v hlavním městě RF kvůli nezastírané nespravedlnosti úřadů, které, zjevně na pokyn z Kremlu a magistrátu, nepustily k volbám žádné shora neschválené kandidáty.

Na závěr uvedu citaci z článku 21: „Nikdo nesmí být vystavován mučení, násilí, jinému krutému nebo lidskou důstojnost ponižujícímu zacházení či trestu.“ Sobotní realita: z policejního oddělení v moskevském Ljublinu bylo hlášeno vyhrožování, že když se zadržení nepodvolí (nezákonné) proceduře odebrání otisků prstů, budou jim tyto prsty useknuty.

Na policii ve čtvrti Ťoplyj Stan vyhrožovali, že když zadržení nedovolí (nezákonný) výtěr ze sliznice a fotografování, pak je svléknou donaha. Na policii v Kapotně odmítli předat zadrženým vodu, nechali je o žízni. Na policii Otradnoje naopak dovolili předat zadrženým potraviny, které pak sami policisté zkonzumovali. Dalo by se pokračovat. Jinak jsou ruská média plná zpráv o mučení vězňů na způsob gulagu nebo gestapa a generální prokurátor veřejně přiznal, že se beztrestně mučí v půlce regionů RF zde.

Kdo vám o ruském dění bude říkat něco jiného, tedy tato fakta zpochybňovat, nebo je bagatelizovat s tím, že jinde je policie také tvrdá, anebo rovnou tato zvěrstva ospravedlňovat, může mít různé pohnutky. Buď nevládne dostatečnou kapacitou, aby dokázal zpracovat informace. Nebo je to vyčůránek, který má s Ruskem kšefty. Anebo zlobný jedinec, který nenávidí současnou českou společnost a rád by tady měl poměry jako v dnešním Rusku.

Proč to říkám? Protože tito voliči jsou oporou politiků, kteří by ochotně udělali z české Ústavy cár papíru a vládli jako z Kremlu. Prožíváme vleklou politickou krizi, která vznikla jen proto, že dočasný obyvatel Hradu nechce dodržet ustanovení článku 68 Ústavy České republiky, kde v odstavci 2 stojí: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ Vladimir Putin se s takovými věcmi nepáře, jmenuje do vysokých státních funkcí koho chce, teď zrovna své bývalé gorily.

Maluji čerta na zeď? Opravdu? Tohle si připomeňme zde.