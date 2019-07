Alexandr Mitrofanov

V sociální demokracii se něco hýbe. Po schůzce v Lánech minulý čtvrtek se předseda Jan Hamáček přestal držet zásady, že nesmí ani naznačovat, a začal naznačovat. Mimo jiné to, že na předsednictvu strany v půli července navrhne odchod z vlády, a že ministr kultury Antonín Staněk, který občas svým veřejným chováním připomíná náměsíčníka, ztratil jeho důvěru.

Řada funkcionářů ČSSD následovně začala Staňka zasypávat projevy nespokojenosti a další řada (často stejní lidé) poté, co Hamáček naznačil, že se z vlády má odejít, připojuje svůj hlas k názoru, že z vlády se má odejít. Někteří to tvrdili už dříve, jiní prozřeli až teď.

Můžeme tak bez obav pracovat s hypotézou, že v půlce měsíce dojde k tomu, že sociální demokracie, dotlačená žulovostí Miloše Zemana a hadrovitostí Andreje Babiše, kteří ji vnímají jen jako pěšce vlastních tahů, vládu opustí.

A co dál? Místopředseda Michal Šmarda v této souvislosti mluví o hrdé opoziční straně zde. Ten přechod od hájení podřízeného postavení v oligarchově vládě k plamennému potírání oligarchových činů by mohl být poněkud prudký, ale v politice se může zkoušet všechno. Důležité je, jak na to zareagují voliči.

Podle sociologických průzkumů se pohybuje vládní ČSSD nebezpečně blízko pětiprocentní hranice pro vstup do příští Sněmovny. Kdyby se odhodlala k opuštění vlády, musela by najít potenciál, jak podstatně zvýšit svou oblíbenost, aby ta propast za pěti procenty funkcionáře a členy už nemusela strašit. Kde tedy má hledat nové voliče v množství větším než malém?

Musíme se vrátit k okamžiku po minulých krajských volbách, kdy se vedení soc. dem., v rozporu s pozicí tehdejšího předsedy Bohuslava Sobotky, rozhodlo k zásadnímu kroku. Odepsalo jako své voliče příslušníky tzv. městských liberálů a vsadilo na tradiční skupinu lidí s nižším vzděláním a ve vyšším věku. Jenže pak se ukázalo, že všechna svá gesta, včetně pozdějšího vládního angažmá, dělá ČSSD víceméně naprázdno. Pro tyto voliče byly Babišovy vnady atraktivnější.

Případná opoziční sociální demokracie by liberální voliče zpět nezískala. Je v ní příliš přefoldynováno, přestaňkováno a také přehamáčkováno. Přitáhla by tedy nazpátek bývalé pevné jádro? Dokud bude Babiš premiérem – a že bude, o tom všechny ujistil opakovaně Miloš Zeman – jeví se to jako nepravděpodobné. Rozdávat peníze nebude ČSSD, ale Babiš.

V Maďarsku v roce 1969 natočili proslulý snímek Svědek: měl se vypěstovat maďarský národní pomeranč, podařil se jeden, ale ten snědly děti. Dál je to ve filmové ukázce (umět maďarsky netřeba) zde. Český pomeranč je čím dál kyselejší.